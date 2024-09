Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso is wel vaker kritisch op de FIA geweest, maar snapt na afloop van de wedstrijd in Monza niets van de schorsing van Kevin Magnussen.

De Deen had tijdens de Grand Prix van Italië een onderonsje met Alpine-coureur Pierre Gasly waarbij het duo elkaar raakte. Niet alleen kreeg Magnussen een tijdstraf, ook kreeg hij twee strafpunten bijgeschreven, waardoor hij de maximale twaalf had bereikt. Daardoor moet Magnussen de eerstvolgende race, die in Bakoe, overslaan.

Strafpunten worden niet goed gebruikt volgens Alonso

In gesprek met The News Tribune is Alonso kritisch op het handelen van de internationale autobond. "Strafpunten, ik heb het al zo vaak gezegd, zijn bedoeld om gevaarlijk rijgedrag te bestraffen", zo was het contact tussen Magnussen en Gasly in zijn ogen niet genoeg voor strafpunten. Ook Gasly zelf, was na afloop helder, in zijn ogen is een schorsing ook overdreven voor wat er op de baan gebeurde.

Alleen voor gevaarlijke incidenten uitdelen

Wel zijn de strafpunten een optelsom van wat een coureur de afgelopen twaalf maanden heeft uitgespookt. Daar zoomt Alonso dan ook op in: "Ze moeten alleen worden uitgedeeld wanneer je een gevaar vormt voor de sport en voor anderen. Ik denk niet dat alle punten die hij heeft verzameld onder die noemer vallen." Vooral het uitdelen van strafpunten voor incidenten die niet gevaarlijk zijn, stoort de Spanjaard: "Ik heb geen lijstje, maar ik weet dat hij ook bestraft is voor overtredingen in de pitlane, het overschrijden van de witte lijn, unsafe releases en ga zo maar door. Dat hoort gewoon bij het racen. Dat je daar een tijdstraf voor krijgt, kan ik begrijpen, maar strafpunten uitdelen gaat wel erg ver."

