Kevin Magnussen is voor één race geschorst na de F1 Grand Prix van Italië, nadat hij twee strafpunten aan zijn broek kreeg voor het raken van Pierre Gasly. De laatstgenoemde vindt de straf voor de Haas-coureur nergens op slaan en noemt het 'heel oneerlijk'.

Magnussen maakte een indrukwekkende race mee op het Autodromo Nazionale Monza. Hij begon als dertiende en kon in de openingsfase recht voor zijn neus zien hoe Nico Hülkenberg van de baan werd gedrukt door Daniel Ricciardo. Magnussens teamgenoot viel uit vanwege schade en Ricciardo kreeg er niet meer dan een tijdstraf van 5 seconden voor en 1 strafpunt. Halverwege de race reed de Deen steeds meer dan voren, maar hij kwam de Alpine van Gasly tegen in de Variante della Roggia. Beiden gingen na de botsing door zonder tijdsverlies en zonder schade, maar toch kreeg Magnussen een tijdstraf van 10 seconden en 2 strafpunten. Hij kwam als negende over de streep, maar werd op P10 geklasseerd. Omdat hij nu 12 strafpunten in 12 maanden tijd heeft verzameld, is Magnussen geschorst voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. Haas heeft nog geen vervanger aangekondigd, maar Ollie Bearman, die in 2025 sowieso al voor de Amerikaanse renstal zal uitkomen, lijkt de kandidaat met de meeste kans.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Magnussen geschorst: 'Geen logica, snap er niets van en ben het er niet mee eens'

Helpen bij terugdraaien straf

"Eerlijk gezegd, er was niks aan de hand," vertelde Gasly tegenover de aanwezige media op Monza na het incident met Magnussen. "We waren de hele middag al ontzettend langzaam. Dat is iets waar we achteraan moeten gaan, omdat ik echt dacht dat er meer potentie in zat, maar het ging veel moeizamer. Iemand vertelde me dat hij een tijdstraf van 10 seconden had gekregen. Ik verbaas me daar een beetje over, omdat hij gewoon een inhaalpoging deed, maar er was een beetje wiel-op-wiel contact. Uiteindelijk verloor ik niet echt tijd. Dat was een beetje als een verrassing. Ik hoop dat ze het op de een of andere manier terug kunnen draaien, want dit is echt oneerlijk. Ik zou daar graag bij willen helpen en zien of ik er iets aan kan doen. Het is heel oneerlijk voor zo'n incident."

Gerelateerd