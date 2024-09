Tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen weet ook niet helemaal hoe het kan dat Red Bull Racing gedurende het seizoen zo hard is teruggevallen. Wel ziet hij dat Max Verstappen de kar alleen trekt bij het Oostenrijkse team en dat de data van teamgenoot Sergio Pérez onbruikbaar is. De Fin legt in gesprek met Unibet uit dat dit een succesvolle ontwikkeling van de RB20 in de weg zit.

In 2024 heeft McLaren niet alleen de weg omhoog weten te vinden, Red Bull Racing heeft gedurende het jaar een vrije val meegemaakt. In Monza kwam Max Verstappen maar liefst 37 seconden achter overwinnaar Charles Leclerc over de streep. Red Bull is momenteel zoekende naar een oorzaak en vermoedt dat het team een verkeerde afslag heeft genomen in de ontwikkeling van de bolide. Wel moet de renstal snel het lek boven krijgen, want McLaren kan er in de beide kampioenschappen nog vandoor gaan met de titel.

Verschil tussen Verstappen en Pérez te groot

Häkkinen stipt in het gesprek het belang van twee gelijkwaardige coureurs aan: "Er zitten twee coureurs in een team. Deze vechten in eerste instantie met elkaar, voordat ze met anderen vechten. In dit geval groeit het gat tussen Max en Sergio constant. Dat betekent dat je niet veel data krijgt." Het team focust zich vaak op de snelste rijden en bij twee coureurs die gelijkwaardig zijn, is de data een stuk waardevoller. "Je krijgt niet van beide auto's informatie die je nodig hebt om de auto snel te ontwikkelen, en dat is wel nodig. Dat is iets heel negatiefs voor Red Bull Racing."

Mika Häkkinen

Pérez niet goed genoeg om kampioenschapsteam te bouwen

Ondanks de kwakkelende vorm van 'Checo' houdt Red Bull vast aan de Mexicaan. Dat kan het Oostenrijkse team in de ogen van de Fin beter niet doen. "De data moet je met elkaar vergelijken en het verschil zien tussen wat ze aerodynamisch of mechanisch op de auto hebben. Je moet dat met elkaar kunnen vergelijken door het weekend heen. Er is daar beperkte tijd voor, dus je hebt twee auto's en twee coureurs nodig om dat te kunnen doen." Pérez blijft daarin te vaak achter volgens Häkkinen. "Ik zeg niet dat hij het talent niet heeft om goed te kunnen rijden, maar Sergio is nu niet op het niveau waarmee hij Max kan evenaren. Hij levert niet genoeg om een winnend team te kunnen bouwen."