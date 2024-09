Red Bull ziet illegaal onderdeel McLaren en stapt naar FIA, Verstappen reed met teruggeschroefde motor in Monza | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Met vandaag onder andere nieuws vanuit het Red Bull-kamp. Max Verstappen heeft uit de doeken gedaan dat hij tijdens de Grand Prix van Italië afgelopen zondag niet voluit kon gaan, omdat hij met een teruggeschroefde motor reed. Verder hoopt teambaas Christian Horner dat de FIA gaat kijken naar de voorvleugels van McLaren en Mercedes, heeft Charles Leclerc het enige circuit genoemd waar hij dit jaar nog kans denkt te maken tegen Lando Norris en Verstappen, en denkt Will Buxton dat Oscar Piastri een aantal details in zijn contract heeft staan die de jacht op het wereldkampioenschap van zijn teammaat, bemoeilijken. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen onthult: kon niet voluit in Monza en dit is waarom

Max Verstappen kwam er tijdens de Grand Prix van Italië wederom niet aan te pas. De drievoudig wereldkampioen moest zich tevredenstellen met de zesde plaats, maar na afloop onthult hij dat dat ook deels te maken had met de motor. Deze moest worden teruggeschroefd vanwege een probleem. "We waren te langzaam. De pitstop kostte me natuurlijk ook wel wat", zo vertelde de Limburger na afloop van de race bij de pers. "Ik kon het grootste gedeelte van de race niet op vol vermogen rijden met de motor, omdat we een klein probleempje hadden", zo vertelde hij. Meer lezen over de motorproblemen van Verstappen tijdens de Grand Prix van Italië? Klik hier.

Red Bull en Ferrari waarschuwen: 'Als voorvleugels McLaren en Mercedes legaal zijn, gaan wij meedoen'

Christian Horner hoopt, na de nederlaag van Max Verstappen tijdens de F1 Grand Prix van Italië, dat de FIA ingrijpt bij McLaren en Mercedes in verband met de flexibele voorvleugels. Hij waarschuwt dat als het niet gebeurt, dat Red Bull Racing het 'foefje' ook gaat gebruiken. "Ik denk dat de reglementen er erg duidelijk over zijn en ik vind dat het een kwestie voor de FIA is", zo begon de Brit tegenover de aanwezige media op Monza. "Uiteraard doorstaan [McLaren en Mercedes] hun tests, maar je moet ook kijken naar de bewoording van de reglementen. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur, die Charles Leclerc zag zegevieren op Monza afgelopen zondag, voegt zich bij Horner, maar wil er niet dieper op ingaan tegenover de media. Meer lezen over waarom Horner wil dat de FIA gaat kijken naar de voorvleugels van de concurrentie? Klik hier.

Buxton ziet McLaren kampioenschap "terecht" weggooien: "Ik begrijp er helemaal niets van"

Will Buxton is naar eigen zeggen verbijsterd door de beslissing van McLaren om Lando Norris tijdens de Grand Prix van Italië niet de voorkeur te geven boven teammaat Oscar Piastri. Volgens de Formule 1-verslaggever gooit de Britse formatie op deze manier het kampioenschap weg. "Ik begrijp niet wat McLaren aan het doen is. Ik begrijp het echt niet, en dat doe ik al maanden niet meer", gaat Buxton van wal voor de camera van F1 TV. "Het slaat nergens op. Het enige wat nog zou kunnen, is dat er ergens in het contract van Oscar staat dat hij de status van eerste coureur moet hebben. Mark Webber is zijn manager, en Mark was destijds heel uitgesproken niet te spreken over zijn rol als tweede coureur bij Red Bull Racing. Misschien staat er iets in het contract waardoor ze altijd gelijk moeten worden behandeld." Meer lezen over de vermoedens van Will Buxton? Klik hier.

Leclerc hoopt in Singapore voor derde overwinning in 2024 te kunnen vechten

Charles Leclerc won op verrassende wijze de Grand Prix van Italië. Alhoewel het team van Ferrari in het grotere geheel geen rol van betekenis speelt in de kop van het veld dit seizoen, verwacht de Monegask dat er in Singapore ook wel eens kansen zouden kunnen liggen. "Voorafgaand aan deze race had ik denk ik niet gedacht dat ik nog ergens anders zou kunnen vechten om overwinningen. Misschien in Singapore. Singapore zou misschien een goed circuit voor ons kunnen zijn. Op de andere circuits denk ik dat we nog steeds een stap achter McLaren en Red Bull staan." Meer lezen over de verwachtingen van Charles Leclerc? Klik hier.

McLaren laat voorzichtig doorschemeren dat Norris de prioriteit moet krijgen in jacht op Verstappen

McLaren-teambaas Andrea Stella laat voorzichtig doorschemeren dat de renstal wellicht vaker Lando Norris moet steunen ten opzichte van teammaat Oscar Piastri, om kans te maken op het wereldkampioenschap bij de coureurs. De Italiaan laat echter ook optekenen dat het hebben van een eerste coureur, in de praktijk ontzettend lastig is om toe te passen. "We moeten beter worden in het verzilveren van kansen die Red Bull op dit moment lijkt te bieden door niet in de gebruikelijke positie te zitten van het strijden om podiumplaatsen. We vechten met Max Verstappen, dus als we steun willen geven aan één coureur, dan moet dat de coureur zijn die in de beste positie verkeerd." Meer lezen over de nieuwe strategie van Stella? Klik hier.

Gerelateerd