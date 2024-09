McLaren-teambaas Andrea Stella laat voorzichtig doorschemeren dat de renstal wellicht vaker Lando Norris moet steunen ten opzichte van teammaat Oscar Piastri, om kans te maken op het wereldkampioenschap bij de coureurs. De Italiaan laat echter ook optekenen dat het hebben van een eerste coureur, in de praktijk ontzettend lastig is om toe te passen.

Deceptie voor Red Bull Racing

Norris loopt langzaam in

De Grand Prix van Italië van afgelopen zondag heeft pijnlijke nieuwe inzichten voor het team van Red Bull Racing opgeleverd. Op het razendsnelle circuit van Monza ging de RB20 voor geen meter, waardoor Max Verstappen - puur op basis van autoperformance - moest tekenen voor de zesde plaats. Lando Norris kwam als derde over de streep. De Brit wist zijn achterstand in het wereldkampioenschap ten opzichte van Verstappen, zodoende terug te brengen naar 62 punten. Bij de constructeurs hoeft McLaren nog maar een achterstand van acht punten op Red Bull Racing weg te poetsen. Verstappen sprak na afloop van de teurstellende race uit dat beide kampioenschappen wel eens verloren zouden kunnen zijn.

Norris had echter nog verder in kunnen lopen. Teammaat Oscar Piastri reed voor Norris op de tweede plaats, maar een order vanuit het team om van positie te wisselen, bleef uit. In Hongarije vond eenzelfde voorval plaats. Toen werd Norris gevraagd om de leiding in de wedstrijd over te dragen aan Piastri, nadat de Brit door middel van een undercut aan zijn teammaat voorbij was gegaan. McLaren-teambaas Andrea Stelle sprak recent meerdere keren uit dat hij geen eerste coureur aan wil wijzen, maar nu het rijderskampioenschap serieus een mogelijkheid lijkt, gaat hij toch iets over stag.

Kansen verzilveren

"Max is heel goed, zelfs met zijn mond", vertelt Stella als hij naar bovengenoemde uitspraak van Verstappen wordt gevraagd. "Hij weet dat de auto die hij momenteel heeft, een aantal uitdagingen met zich meebrengt. Maar we moeten beter worden in het verzilveren van kansen die Red Bull op dit moment lijkt te bieden door niet in de gebruikelijke positie te zitten van het strijden om podiumplaatsen. We vechten met Max Verstappen, dus als we steun willen geven aan één coureur, dan moet dat de coureur zijn die in de beste positie verkeerd."

Eerste coureur in de praktijk lastig toe te passen

Het hebben van een eerste coureur, is volgens Stella echter moeilijk in de praktijk toe te passen: "Laten we hypothetisch zeggen dat we kunnen concluderen dat Lando te vroeg remde voor bocht vier, waardoor Oscar een natuurlijke kans kreeg om de leiding over te nemen. Wat betekent dat als je een eerste rijder hebt? Wissel je dan een ronde later weer terug?", klinkt het. "Het is gewoon heel moeilijk om dit toe te passen. Het is beter om als team te werken, de mening van beide coureurs te krijgen en samen te werken om op beide kampioenschappen te jagen, want het lijkt erop dat het rijderskampioenschap zeker een mogelijkheid is."

