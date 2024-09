Verstappen onthult: kon niet voluit in Monza en dit is waarom

Max Verstappen kwam er tijdens de Grand Prix van Italië wederom niet aan te pas. De drievoudig wereldkampioen moest zich tevredenstellen met de zesde plaats, maar na afloop onthult hij dat dat ook deels te maken had met de motor. Deze moest worden teruggeschroefd vanwege een probleem.

Waar Ferrari en McLaren om de overwinning streden op Monza, richtte Red Bull Racing zich voornamelijk op damage control. Met een zevende en achtste startpositie was de uitgangspositie al niet heel sterk, maar ook tijdens de race kon men geen potten breken. Verstappen schoof uiteindelijk één plek door naar voren en finishte als zesde. Hoewel het er gewoon niet in zat op Monza, onthulde Verstappen na afloop ook nog een ander probleem. Dat de RB20 niet de gewenste balans heeft, is inmiddels bekend, maar er was ook nog een probleem met de motor. Dit zorgde ervoor dat Verstappen niet op vol vermogen kon rijden.

Verstappen niet met volledig motorvermogen in Italië

Hoewel het teleurstellende resultaat op Monza absoluut niet alleen de motor toegeschreven kan worden, hielp het natuurlijk niet mee. Dat gold overigens ook voor de pitstop van Verstappen, die maar liefst 6,2 seconden duurde. "We waren te langzaam. De pitstop kostte me natuurlijk ook wel wat", zo vertelde de Limburger na afloop van de race bij de pers. Een "klein probleempje" met de krachtbron zorgde er ook voor dat Verstappen een groot gedeelde niet op volle kracht kon rijden. "Ik kon het grootste gedeelte van de race niet op vol vermogen rijden met de motor, omdat we een klein probleempje hadden", zo vertelde hij.

Schade beperkt gehouden op Monza

Verstappen finishte uiteindelijk als zesde en hield daarmee de schade ten opzichte van rivaal Lando Norris redelijk beperkt. Omdat de McLaren-coureur 'slechts' als derde over de streep kwam, liep hij maar 8 punten in op de Nederlander. Charles Leclerc wist de Grand Prix van Italië uiteindelijk te winnen. Hij kwam vlak voor Oscar Piastri over de streep.

