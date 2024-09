Christian Horner hoopt, na de nederlaag van Max Verstappen tijdens de F1 Grand Prix van Italië, dat de FIA ingrijpt bij McLaren en Mercedes in verband met de flexibele voorvleugels. Hij waarschuwt dat als het niet gebeurt, dat Red Bull Racing het 'foefje' ook gaat gebruiken.

Flexibele voorvleugels kunnen in de Formule 1 zorgen voor meer downforce. Op de rechte stukken klappen ze als het ware naar achteren om de auto gestroomlijnder te maken wat resulteert in een hogere topsnelheid. In de bochten staat de vleugel weer wat meer rechtop en produceert dus meer downforce. De flexiwings zijn op technisch vlak het onderwerp van gesprek geweest dit seizoen. Beweegt een vleugel teveel, dan wordt dit als bewegend aerodynamisch onderdeel gezien, en die zijn, op de DRS natuurlijk na, verboden. De FIA plaatst sinds de Grand Prix van België camera's op een aantal auto's om, vooral bij McLaren en Mercedes, te checken hoeveel de voorvleugels bewegen onder druk.

Kwestie voor de FIA

Horner laat weten dat er discussies zijn met de FIA over de vleugels van hun rivalen. "Ik denk dat de reglementen er erg duidelijk over zijn en ik vind dat het een kwestie voor de FIA is," zo begon de Brit tegenover de aanwezige media op Monza. "Uiteraard doorstaan [McLaren en Mercedes] hun tests, maar je moet ook kijken naar de bewoording van de reglementen. Als je terugkijkt naar 2021, zeker rond de tijd van Bakoe, toen was er een verandering in de reglementen omtrent de voorvleugel. Ook al doorstonden onze vleugels de test, ze maakten alsnog gebruik van de luchtelasticiteit. Het is een kwestie voor de FIA. We laten het aan hen over en we vertrouwen erop dat ze het oplossen. Maar als ze het accepteren, dan moeten wij meedoen."

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur, die Charles Leclerc zag zegevieren op Monza afgelopen zondag, voegt zich bij Horner, maar wil er niet dieper op ingaan tegenover de media. "We moeten de beslissing van de FIA respecteren dat erover vergaderd gaat worden. Ik wil het er zelf niet over hebben, maar we moeten het intern met de FIA gaan aanpakken."

