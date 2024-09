Will Buxton is naar eigen zeggen verbijsterd door de beslissing van McLaren om Lando Norris tijdens de Grand Prix van Italië niet de voorkeur te geven boven teammaat Oscar Piastri. Volgens de Formule 1-verslaggever gooit de Britse formatie op deze manier het kampioenschap weg.

Lando Norris keek voorafgaand aan de Grand Prix van Italië van afgelopen zondag tegen een achterstand van zeventig punten aan ten opzichte van klassementsleider Max Verstappen. De McLaren-coureur mocht de race aanvangen vanaf pole position, en met Verstappen veel verder naar achteren op P7, was de race op Monza een uitgelezen kans om een flink aantal punten goed te maken. Norris werd direct bij de start echter aangevallen door teammaat Oscar Piastri, die vanaf de tweede plaats startte. De Australiër - die volledig binnen de lijntjes kleurde - ging in de vierde bocht vervolgens buitenom aan Norris voorbij. Niks mis mee, maar Will Buxton begrijpt naar eigen zeggen niets van de beslissing van McLaren om de twee coureurs met elkaar te laten vechten. Piastri staat immers ruim honderd punten achter Verstappen, en heeft dus een aanzienlijk minder grote kans om het wereldkampioenschap Formule 1 nog binnen te halen.

Eerste coureur McLaren

"Ik begrijp niet wat McLaren aan het doen is. Ik begrijp het echt niet, en dat doe ik al maanden niet meer", gaat Buxton van wal voor de camera van F1 TV. "Het slaat nergens op. Het enige wat nog zou kunnen, is dat er ergens in het contract van Oscar staat dat hij de status van eerste coureur moet hebben. Mark Webber is zijn manager, en Mark was destijds heel uitgesproken niet te spreken over zijn rol als tweede coureur bij Red Bull Racing. Misschien staat er iets in het contract waardoor ze altijd gelijk moeten worden behandeld. Dan zal er ongetwijfeld ook iets in staan van "tenzij we kans maken op het kampioenschap", maar je kan het niet eest afwachten tot het wiskundig niet meer mogelijk is voor Oscar om het kampioenschap te winnen."

Kampioenschap aan het weggooien

Buxton vervolgt: "Je moet verstandig en slim zijn. Ze zijn niet slim. Ik begrijp het niet. Het verbijstert me, want ze gaan het weggooien. Je krijgt deze kans niet ieder jaar. Je weet niet wanneer je weer de kans krijgt. Ze gaan het weggooien, en terecht op het moment. Ze spelen het niet slim. Ferrari met de snelheid die ze vandaag hadden... Er zijn geen garanties voor McLaren. Ze moeten het slim spelen. Dat roepen we al maanden. We blijven het zeggen, want het is ontzettend frustrerend. Dat zag je vandaag ook bij Lando. Hij zat boos achter het stuur. De fouten die hij maakte, te hard pushen, het paaltje raken bij het ingaan van de pitstraat... Dat is een gast die zich gepiepeld voelt bij de start van de race. Hij denkt: 'waarom geven ze mij niet de voorkeur. Hoe kan dit gebeuren.'"

