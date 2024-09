Lando Norris is langzaam maar zeker het gat richting Max Verstappen aan het dichten. Terwijl de Red Bull-coureur zich als zevende kwalificeerde voor de F1 Grand Prix van Italië, pakte Norris de pole position en dus kan hij vandaag een heleboel punten goedmaken. Zelf denkt hij liever niet aan de kampioenschapsstrijd.

Verstappen won vorig seizoen maar liefst 19 van de 22 Formule 1-wedstrijden en hij leek die vorm dit jaar door te zetten met vijf zeges in de eerste zeven races. Vanaf de Grand Prix van Emilia-Romagna heeft de Limburger het echter lastig. Hij stond in de slotfase op Imola vol onder druk van Norris. In Monaco was het voor Red Bull onmogelijk om de RB20 ook maar enigszins competitief te maken. Verstappen won wel weer in Canada en Spanje, maar opnieuw ging het niet zonder slag of stoot. Terwijl McLaren en Mercedes de overwinningen de laatste tijd delen, staat Verstappen tegenwoordig vaker niet dan wel op het podium.

Verpest rondje

"Het was een... Oké, ik mag niet zeggen dat het een vreselijk slecht rondje was, dat was het niet. Maar in de eerste bocht had ik al anderhalf tiende achterstand," begon Norris tegenover Viaplay, ontevreden over zijn prestatie in de kwalificatie ondanks de pole. "Ik had zoiets van: 'Mijn rondje is nu al verpest'. Ik had niet verwacht die anderhalf tiende weer terug te winnen, maar dat lukte dus toch wel. Uiteindelijk verbeterde ik een beetje, maar volgens mij waren beide ronden [in Q3] genoeg voor de pole position. Ik had geen goed gevoel bij dat laatste rondje en dit is ook gewoon geen makkelijke baan om alles eruit te halen, om perfect te zijn."

Geen antwoord

"Dat zie je het hele weekend al met hoe dicht het bij elkaar zit," vervolgde de McLaren-coureur. "Een boel anderen maken foutjes met blokkerende banden, dus ja, het was geen makkelijke dag, maar we hebben de plek gepakt die we wilden hebben." Viaplay wilde hem vervolgens vragen stellen over zijn kampioenschapsstrijd met Verstappen. Het gat is momenteel nog 70 punten, maar er zijn grote zorgen bij Red Bull dat Norris dit snel kan dichten. Voordat ze bij de Scandinavische streamingsdienst überhaupt de vraag hadden afgemaakt, praatte de coureur er al doorheen. "Nee, als iemand het woord 'kampioenschap' zegt, dan geef ik geen antwoord," zei Norris geïrriteerd. "Dat is een feit, ja" reageerde hij op de opmerking dat hij veel punten kan goedmaken vanaf pole en met Verstappen op P7 op de grid. "De race is [straks] pas, dus ik heb geen idee."

