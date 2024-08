Ook dr. Helmut Marko zit vol vraagtekens na de kwalificatie in Monza. Zo zag hij dat Max Verstappen prima meekon in Q2, maar dat de snelheid totaal verdwenen was in Q3. Daarnaast benadrukt de adviseur van Red Bull Racing dat de sleutel tot het succes in de voorvleugel van McLaren en Mercedes zit.

McLaren ging in Monza door waar het na de zomerstop in Zandvoort mee is begonnen, het bezetten van de bovenste plekken. Red Bull Racing is nog altijd zoekende om het tempo weer in de RB20 te krijgen en hoewel Q2 er nog oké uitzag, verdween de snelheid als sneeuw voor de zon in de top tien-kwalificatie. Teambaas Christian Horner vertelde eerder al dat het team vol onbegrip zit en daar sluit Marko zich, in gesprek met Sky Sports F1, bij aan.

We zitten met een mysterie

De 81-jarige Oostenrijker zag het in Q2 nog wel goed komen: "In Q2 zaten we denk ik binnen een paar honderdsten van een seconde achter Lewis Hamilton en in Q3 werkte er opeens niets meer. De veranderingen waren marginaal. In theorie hadden ze dat verschil niet kunnen maken. Dus we zitten met een mysterie." Vooral het feit dat Verstappen en Sergio Pérez sneller waren op oude banden, dan op de nieuwe banden, zorgt voor hersenbrekers. "Er klopt iets niet. Normaal gesproken is een gebruikte set drie of vier tienden langzamer."

Kansen voor de Grand Prix van Italië

Wat betreft de kansen voor de race op zondag is Marko ook duidelijk, zo kan er op Monza worden ingehaald. "We moeten analyseren, want de prestaties in Q2 waren er, die waren goed. Godzijdank is dit Monza, waar je kunt inhalen. Ik denk niet dat iemand kan wegkomen, zelfs de twee McLarens niet. Tenzij ze geweldig slipstreamen en niet met elkaar vechten. Dus niet alles is verloren. Als we in de race net zo slecht presteren, ziet het er niet goed uit."

Daarnaast is er een onderdeel van McLaren en Mercedes dat Marko graag zou willen onderzoeken. "De voorvleugel van McLaren en Mercedes moeten geanalyseerd worden", zo sluit Marko bij Eau Rouge af.

