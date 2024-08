Fans zagen zaterdag tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Italië Lando Norris pole position veroveren voor teamgenoot Oscar Piastri en George Russell. De fans kwamen met een paar opvallende conclusies.

Norris veroverde dankzij een sterke ronde in Q3 pole position met een 1:19.327. De Brit was 0.109 seconden sneller dan Piastri, terwijl Russell allang tevreden was met P3. Max Verstappen was allesbehalve tevreden over zijn RB20 en werd na een matige derde sessie uiteindelijk zevende, bijna 0.7 seconden langzamer dan Norris.

Fans reageren op kwalificatie

De fans zien McLaren opeens de rol van van dominante team in F1 overnemen van Red Bull Racing. Het roept ook vraagtekens op over de legaliteit van de auto, die zaterdag de concurrentie op flinke achterstand wist te zetten. Een paar van de reacties na de kwalificatie in Monza.

@McLarenF1 please host a workshop on how to build a rocket from scratch — deni (@fiagirly) August 31, 2024

that mclaren is illegal. we need to investigate that car. 🫵 — elle (@HAMLEWISIRR) August 31, 2024

Congrats Lando TwoWins — Franklin (@franklinisbored) August 31, 2024

McLaren 1-2 tomorrow



At this rate Max might lose the Driver's championship — KOT OCS👮👮 (@WaruiJohn2) August 31, 2024

Adrian Newey after selling the secret recipe to Zak Brown pic.twitter.com/u79AGA8wJE — #CL16 🆑🏎️ (@AmScuderia) August 31, 2024

The illegal cars won again 🔥 — Haarit (@naturethenature) August 31, 2024

McLaren will win the constructor's — Anthony Russo (@Anthony_Russo97) August 31, 2024

McLaren will come back and win the constructors — Responce DeLeon (@BerryhillRl) August 31, 2024

That McLaren gotta be illegal



I'm getting spygate vibes — Ibn Baller (@IbnBaller) August 31, 2024

McLarens are beasts. Crazy that between 1-6 is less than 2 tenths — mindtrap (@mindtrap11) August 31, 2024

