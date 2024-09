Max Verstappen kwalificeerde zich als zevende voor de F1 Grand Prix van Italië, een teleurstellend resultaat voor hem en Red Bull Racing. Opnieuw was de balans in de RB20 het grote probleem. Viaplay kon onthullen dat het team ondertussen een nieuwe monocoque tevoorschijn heeft gehaald.

Voor het eerst sinds 2012 behaalde McLaren twee pole positions op rij, dankzij Lando Norris. De Brit zal de race op Autodromo Nazionale Monza vanaf de eerste plek aanvangen en hij wordt op de voorste rij vergezeld door ploegmaat Oscar Piastri. George Russell kwam slechts vier duizendsten tekort op de laatstgenoemde en kwalificeerde zich als derde voor de Ferrari's van Charles Leclerc en Carlos Sainz, en de andere Mercedes van Lewis Hamilton. Het gat tussen de zevenvoudig wereldkampioen en de Red Bulls van Verstappen en Sergio Pérez was enorm: meer dan een halve seconde, groter dan het gat tussen de Limburger en de Williams van Alexander Albon.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen opzoek naar oplossing voor balansproblemen, staat Red Bull bij in zoom-meetings

Onderstuur of overstuur of allebei tegelijk

"Op de een of andere manier liep het in Q3 voor geen meter," legde Verstappen na de kwalificatie uit tegenover de Scandinavische streamingsdienst. "Twee setjes nieuwe banden en ineens had ik heel veel onderstuur. De auto draaide gewoon nergens meer, in bocht één, vier, zes, zeven. Ik kreeg de auto gewoon niet meer aan de praat. Terwijl het in Q2 nog redelijk ging, niet voor pole, maar toen voelde het wel iets beter aan. In Q3 ineens heel veel onderstuur, dan werkt niets meer. Dit is al een hele tijd aan de gang. Onderstuur of overstuur of allebei een beetje, dus ja, dat is heel lastig." De kampioenschapsleider was in Q2 bijna vier tienden sneller dan in Q3, al zou dat nog steeds niet genoeg zijn geweest voor een positieverbetering.

OOK INTERESSANT: Horner zit met de handen in het haar: "We snappen er eigenlijk helemaal niets van"

Zekere voor het onzekere

Red Bull en Verstappen zijn opzoek naar antwoorden op de balansproblemen. "Het loopt gewoon niet soepel bij Red Bull," reageerde voormalig coureur en tegenwoordig Viaplay-analist Christijan Albers op de vraag van presentatrice Amber Brantsen of Red Bull zich zorgen maakt. "Je ziet dat er veel mensen vertrokken zijn bij het team en dat doet het team niet goed. Ze praten er nonchalant over: 'Het komt allemaal wel goed'. Maar je merkt toch dat de grote mannen, zoals Rob Marshall en Adrian Newey, gemist worden. En wat ik nou zag toen ik bij de pitbox stond, dat kan ik eventjes laten zien, maar dat mogen we niet doorvertellen. Hier gingen ze zich al op voorbereiden," zei Albers, terwijl hij een scherm van Red Bull aan de kant schoof en een nieuw chassis liet zien. "Ze hebben een monocoque uit de vrachtwagen gehaald. Ze hebben het zekere voor het onzekere genomen."

Als de Oostenrijkse renstal zo wanhopig opzoek is naar een oplossing voor de tegenvallende wegligging van de RB20, dan kunnen ze ervoor kiezen om voor de Grand Prix van vandaag een nieuw chassis op te bouwen en in te zetten, puur om te gokken dat ze ook maar iets kunnen vinden. Stel dat Verstappen met een nieuw chassis gaat rijden, dan krijgt hij wel een gridstraf en zal hij vanuit de pitstraat moeten beginnen. Het is nog maar de vraag of Red Bull de P7 op de grid wil opgeven.

Gerelateerd