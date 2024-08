Haas is op de bon gegaan na de eerste vrije training voor de F1 Grand Prix van Italië. Kevin Magnussen heeft Carlos Sainz geblokkeerd tijdens de eerste sessie op Autodromo Nazionale Monza en dus heeft de FIA een boete uitgedeeld.

Vrije Training 1 was een enerverende sessie waarbij Max Verstappen bovenaan eindigde, een kwart seconde voor Charles Leclerc en Lando Norris. Valtteri Bottas deed het verrassend goed in zijn Kick Sauber en completeerde de top vijf, één duizendste van een seconde boven de tijd van Sainz. Oscar Piastri, Lewis Hamilton, Alexander Albon, Sergio Pérez en Fernando Alonso vonden we verder nog in de top tien. Magnussen was negen tienden langzamer dan Verstappen en was met P11 de beste van de twee Haas-coureurs. Debutant Andrea Kimi Antonelli, in de Mercedes van George Russell, veroorzaakte binnen tien minuten een rode vlag vanwege een crash in de Parabolica.

Artikel 37.5

Het ongelukkige moment voor de 18-jarige Italiaan was niet het enige incident van VT1. Magnussen blokkeerde Sainz namelijk bij het uitkomen van de tweede Lesmo. De stewards hebben naar de boardradio's geluisterd en kwamen tot de conclusie dat Magnussen geen waarschuwing kreeg van Haas dat Sainz er op volle snelheid aankwam. De Deense coureur zei dat hij de Ferrari niet in zijn spiegels zag, omdat hij net de bocht om was en er ook andere deelnemers om hem heen langzaam reden. Sainz liet van zijn kant weten de situatie niet per se gevaarlijk was. De FIA heeft besloten dat Haas Magnussen had moeten waarschuwen, en dus gaat de ploegmaat van Nico Hülkenberg vrijuit. De Amerikaanse renstal krijgt echter een boete van maar liefst €7500 voor de overtreding van artikel 37.5 van het sportief reglement.

