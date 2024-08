Alexander Albon is niet te spreken over de manier waarop hij in Zandvoort opgehouden werd door Kevin Magnussen. De Thaise Brit verklaart dat er tegenwoordig bij de meeste teams wel een coureur als 'offerlam' wordt ingezet en dat het dus om een structureel probleem gaat.

Albon moest de Grand Prix van Nederland vanaf P19 aanvangen, terwijl Magnussen uit de pitstraat moest starten. Laatstgenoemde begon de race met een lange stint op de harde witte band, waardoor hij halverwege de race op P10 reed. Dit gaf Haas het strategische voordeel dat het Magnussen in kon zetten om de concurrentie zo lang mogelijk weg te houden bij teamgenoot Nico Hülkenberg, die op dat moment voor hem reed. Dit zorgde echter voor de nodige frustraties bij andere coureurs, waaronder Albon. De Williams-coureur probeerde meermaals voorbij te gaan aan Magnussen, die vervolgens fel verdedigde. Alle moeite bleek uiteindelijk voor niets, aangezien beide Haas-coureurs buiten de punten finishten.

Na afloop was Albon redelijk gefrustreerd, met name omdat dit niet de eerste keer is dat een dergelijke situatie zich voordoet. "Het is een beetje zoals Jeddah, waarin er een team spelletje gespeeld wordt", wordt Albon geciteerd door Formu1a.uno. "Kevin is een ongelooflijke teamspeler, en daar geef ik hem alle credits voor. Ik denk dat er niet zo goed op gelet wordt. Er is een beetje een grijs gebied over wat correct is, als het gaat om het achter je houden van een groep auto's. In dit geval was het voor mij tamelijk marginaal."

Moet de FIA ingrijpen?

Hij benadrukt dat er op Zandvoort een paar snelle bochten zijn, en dat Magnussen juist in het midden van die bochten aan het remmen was. "Dus je gaat er met volle snelheid in, maar vervolgens moet je op de remmen trappen om het [een crash] te voorkomen. Dan ga je denk ik een beetje over de lijn, maar goed het is een grijs gebied." Albon voegt eraan toe dat het probleem is dat de stewards er niet zoveel op letten. "Ik had eenzelfde situatie met Yuki [Tusnoda] in Monaco waar ik over klaagde, maar zij vonden dat het goed was. Probleem is dat er op een gegeven moment een crash zal plaatsvinden."

"Ik heb het al vaker gezegd, maar dit komt voor uit het feit dat de teams onderaan het veld om een punt vechten. P9 en P10 zijn zó waardevol nu McLaren bovenaan staat, dat is normaal." Hij benadrukt dat Magnussen echt niet de enige is die dergelijke acties uitvoert. "Ieder team doet het nu. Vaak is er één stoeltje, één coureur die als offerlam ingezet wordt in de race. Dat is wat er met de racerij is gebeurd. Als het puntensysteem anders was, en er een groter bereik zou zijn, denk ik niet dat dit soort dingen zouden gebeuren. Maar dat is het spel", aldus Albon.

