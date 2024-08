Franco Colapinto, die dit seizoen actief was in F2, gaat komend weekend zijn F1-debuut maken namens Williams. De Argentijn gaat Logan Sargeant voor de rest van 2024 vervangen en heeft uitgelegd hoe hij het nieuws van Williams te horen kreeg.

Nadat eerder dit seizoen Alexander Albon al een contractverlenging kreeg van Williams, was daar een paar weken geleden de bevestiging dat Carlos Sainz vanaf 2025 voor het Britse team gaat rijden. Sargeant kreeg het echter niet voor elkaar om het seizoen 2024 af te maken. Na zijn crash tijdens het weekend van de Grand Prix van Nederland besloot Williams dat het wel welletjes was. Niet Liam Lawson of Mick Schumacher, maar Franco Colapinto werd aangewezen als vervanger van Sargeant voor de rest van 2024.

Colapinto over gesprek met Williams

Tegenover Motorsport.com legt Colapinto uit hoe hij te horen kreeg dat hij Sargeant zou gaan vervangen. "Op maandag zat ik in de Formule 2-sim, met MP, om de race voor te bereiden met mijn team voor Formule 2, hier in Monza. Je kunt je dus wel voorstellen hoe laat het was. Ik weet niet wanneer ze eraan dachten, maar het is een kans waar ik altijd klaar voor ben geweest en waar ik zo lang op heb gewacht. Ik had het eerlijk gezegd niet verwacht. Ik kan je niet uitleggen hoe blij ik ben om hier bij Williams te zijn. Ze hebben me erg gesteund en de kans die ze me hebben gegeven is waanzinnig. Ik ben er altijd klaar voor; ik ben al een tijdje de coureur op de achtergrond voor ze. Ik deed de FP1 in Silverstone, ik heb het daar goed gedaan. Ze waren erg tevreden over de prestaties en ik denk dat ik waarschijnlijk al van tevoren in hun gedachten zat.”

Colapinto blij met kans bij Williams

Colapinto was dit seizoen actief in F2, maar moet dit seizoen nu uit zijn hoofd zetten. De focus moet, zo zegt hij zelf ook, op F1. Iets wat hij in 2024 niet verwacht had. “Ik was volledig gefocust op mijn F2-seizoen. Het was mijn baan ervoor en ik probeerde het zo goed mogelijk te doen. Ik had nog vier [rondes] te gaan. Ik bereidde me samen met het team zo goed mogelijk voor. Natuurlijk is het erg jammer om niet met hen [MP] verder te gaan - ze zijn al zoveel jaren mijn familie, sinds 2020 toen we samen begonnen met racen, en ik ga stap voor stap met ze verder, kampioenschap voor kampioenschap, en vandaag moet ik ze verlaten, weet je. Maar je kunt niet kiezen wanneer je naar de Formule 1 gaat. Ik kwam in deze tijd, in deze race, dat is een heel speciaal weekend hier in Monza, dus ik ben superblij om eerlijk te zijn, en ik ben Williams erg dankbaar voor de geweldige kans. Het is niet moeilijk, stel je voor dat ik verwachtte dit weekend in de Formule 2 te racen en nu zit ik in de Formule 1, dus het is best makkelijk. Ik ben erg blij om hier te zijn.”

