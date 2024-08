De FIA heeft een update gegeven over de situatie van de safety car die vandaag tijdens een testrondje van Bernd Mayländer in de bandenstapel belandde. Een probleem lijkt het tijdens het raceweekend van de F1 Grand Prix van Italië.

Afgelopen weekend bleek de safety car niet nodig te zijn tijdens de Grand Prix van Nederland, waarin zelfs de gele vlag amper gebruikt werd. Toch is er een aanwezige kans dat dit komend weekend wel weer nodig gaat zijn, waardoor de aanwezigheid van deze auto erg belangrijk is. Voorafgaand aan een raceweekend test Mayländer het circuit, iets wat dit keer niet zo heel erg goed bleek te gaan.

FIA verwacht geen problemen dankzij extra safety car

Mayländer reed zijn Aston Martin in de bandenstapel en tegen de Tecpro aan. Volgens de FIA is Aston Martin bezig met het onderzoeken van de aanleiding van de crash en is er geen reden om een probleem te verwachten rondom het verloop van het raceweekend in Monza. “Er is een extra safety car op het circuit en dat heeft geen invloed op het evenement van dit weekend.”

