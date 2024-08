Sergio Pérez lijkt voorafgaand aan het weekend van de F1 Grand Prix van Italië niet heel erg positief te zijn over de kansen van hem, teamgenoot Max Verstappen en Red Bull Racing. Dit na een weekend waarin McLaren in Zandvoort een stuk sneller was.

In de preview voor het raceweekend in Monza blikt Pérez eerst terug op dat weekend in Zandvoort, een weekend waarin Verstappen in eigen huis voor het eerst werd verslagen. Lando Norris won namelijk de Grand Prix. Pérez zelf reed een vrij onzichtbare race en ging uiteindelijk tijdens de race van P5 naar P6, achter Carlos Sainz en voor George Russell en Lewis Hamilton. "Voor mij voelde Zandvoort als een consistent weekend, maar ik heb nog steeds meer te geven en meer te vinden in de auto. We hadden het hele weekend moeite met de balans. Het weer speelde daar een grote rol in."

Pérez over F1 GP Italië

Vervolgens blikt Pérez vooruit naar het weekend in Monza. De Mexicaan kijkt wel uit naar het weekend in Italië, waar het circuit een metamorfose heeft ondergaan. "Er is een nieuwe lay-out van het circuit en op sommige plaatsen nieuw asfalt." Ondanks dit alles ziet Pérez nog steeds McLaren als favoriet voor komend weekend en is hij bang dat Red Bull hard zal moeten werken om ook maar een kans te maken tegen Norris en Oscar Piastri. "McLaren heeft duidelijk een enorme stap voorwaarts gezet in hun ontwikkeling en we weten dat we harder dan ooit moeten werken om ervoor te zorgen dat we de leiding in beide kampioenschappen behouden."

Pérez zag Red Bull het lastig hebben

Pérez zag dat het afgelopen weekend in Zandvoort niet van harte ging bij Red Bull en hoopt dat komend weekend geen herhaling gaat opleveren. "Als team hadden we moeite om de prestaties in Zandvoort te maximaliseren, maar ik denk dat we een aantal belangrijke lessen hebben geleerd over de auto, lessen die we mee kunnen nemen naar Monza. We hebben in Nederland met een verschillende afstelling gereden op beide auto's en we hebben nu meer informatie en gegevens om te analyseren welke richting we op moeten."

