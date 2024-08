Niet voor het eerst dit seizoen wordt de noodklok geluid bij Red Bull Racing. Max Verstappen kon tijdens de Dutch Grand Prix wederom geen vuist maken tegen Lando Norris en dit zorgde na afloop voor snoeiharde kritiek van vader Jos, die stelde te twijfelen aan de capaciteiten van Christian Horner en zei ook dat Red Bull nu echt "in de spiegel moet kijken". Dr. Helmut Marko is het met hem eens.

Met een enorme achterstand op Norris kwam Verstappen gisteren als nummer twee over de finish in Zandvoort. Een enorme domper, want voor eigen publiek had Verstappen natuurlijk graag een overwinning gepakt. Het is echter niet de eerste keer dat hij zich niet kon wapenen tegen Norris. Het is een trend van de laatste maanden en het gat lijkt alsmaar groter te worden. De alarmbellen moeten dan ook afgaan binnen Red Bull, zo was vader Jos van mening. Het feit dat Red Bull teruggrijpt naar oude onderdelen "zegt genoeg" volgens de huidig rallycoureur. Verstappen senior ging echter nog veel verder in zijn kritiek en Marko reageert hier nu op.

Artikel gaat verder onder video

Brundle heeft opvallende verklaring voor achterstand Verstappen in ZandvoortLees meer

Verstappen senior vertrouwt niet langer op Horner

Jos gaf tegenover de Duitse media aan dat hij zijn vertrouwen in teambaas Horner inmiddels kwijt is. De twee liggen elkaar op persoonlijk vlak al langere tijd niet, maar nu is het ook zover dat Verstappen senior de capaciteiten van Horner om het team op het juiste spoor te krijgen in twijfel trekt. Gevraagd of Jos erop kan vertrouwen dat Horner het tij kan doen keren, zei hij: "Ik laat me verrassen, maar op dit moment zeg ik nee. Er moet veel gebeuren, de hele teamgeest moet veranderen." Jos zei in Zandvoort ook dat Max "niet blij" is met de auto die hij momenteel voorgeschoteld krijgt.

Red Bull moet "in de spiegel kijken" na Zandvoort

Verstappen senior stelde eveneens dat Red Bull niet langer alles kan verbloemen met "een laagje suiker". Volgens hem is het nu tijd om rigoureus in te grijpen. "Ze hebben het hier [bij Red Bull] op dit moment niet goed voor elkaar", zo stelt hij bij De Telegraaf. "Ik denk dat ze hier maar eens goed in de spiegel moeten kijken."

LEES MEER: Albon knipoogt bij Nederlandse Viaplay-verslaggever: "Wat een domme vraag"

Marko stemt in met felle woorden Jos na Dutch GP

Marko zou willen dat het anders was, maar helaas moet hij zich scharen achter de felle kritiek van Jos. In een korte reactie laat hij weten dat hij het volledig eens is met de harde uitlatingen. "Ja, we moeten echt in de spiegel kijken", stelt de man uit Graz. "Zo'n groot gat als vandaag hadden we niet verwacht."

Gerelateerd