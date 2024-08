Tijdens het raceweekend van de Dutch Grand Prix werden de verschillende Formule 1-coureurs doodgegooid met Nederlandse lekkernijen. Vooral de stroopwafels werden in de paddock rijkelijk verorberd. Maar wat is nu lekkerder: de Nederlandse stroopwafel of de Belgische wafel? "Wat een domme vraag", reageerde Albon.

Het is ieder jaar weer hetzelfde en 2024 was geen uitzondering: de Formule 1-coureurs werden op Zandvoort bedolven onder Nederlandse lekkernijen. Van drop tot poffertjes, frikandelbroodjes en tompoucen. Maar de absolute favoriet was toch wel de stroopwafel. Op verschillende filmpjes was dit weekend te zien dat de coureurs smulden van deze typisch Nederlandse wafelkoek. Maar wint de stroopwafel het qua smaak en bit ook van de immens populaire Belgische wafel? De Nederlandse tak van Viaplay nam de proef op de som en vroeg het de coureurs.

Belgische wafel of Nederlandse stroopwafel?

Allereerst kreeg Logan Sargeant de vraag voorgelegd: Belgische wafels of stroopwafels? "Ik weet niet of ik dat kan zeggen tegen jou", zo lachte de Amerikaanse coureur, zich beseffende dat hij zich op Nederlands grondgebied bevond. De geplaagde Williams-coureur verraadde zodoende zijn voorkeur voor de Belgische wafels, maar hoe zit dat met Albon? Toen hij dezelfde vraag voorgeschoteld kreeg, wilde hij eerst weten in welke landen dit interview uitgezonden werd. Een slimme zet, want de Brits-Thaise coureur wilde natuurlijk niet op Nederlandse televisie een Nederlands product afkraken.

Albon speelt slim in op stroopwafel-vraag

"Ik ben even vergeten, zijn jullie [van Viaplay] Nederlands of Belgisch?", zo vroeg hij. "Je weet dat ik Nederlands ben, Alex", zo reageerde de reporter. "Ik weet dat jij Nederlands bent, maar is dit [de opname] voor beide landen?" Toen hij te horen kreeg dat het enkel voor de Nederlandse en Scandinavische televisiezenders was, antwoordde Albon: "Ik hou van mijn stroopwafels, natuurlijk! Waarom zou je dat vragen? Wat een domme vraag."

