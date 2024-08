Logan Sargeant kende gisteren een onnodige en harde crash tijdens de derde vrije training in aanloop naar de Dutch Grand Prix. Het was zijn zoveelste misstap in dienst van Williams en naar verluidt wordt de Amerikaan morgen op straat gezet door het team. De welbekende F1-fotograaf Kym Ilman onthult tegenover GPFans wie er in beeld zijn om hem op te volgen, waaronder een Red Bull-coureur.

De derde vrije training lag grotendeels stil nadat Sargeant met zijn Williams op het gras terecht kwam, de controle verloor en hard crashte in de vangrail. Zijn auto kwam volledig vernield op het midden van de baan weer tot stilstand en vatte vlam. Sargeant zelf bleef ongedeerd, maar zijn contract bij Williams mogelijk niet. De renstal uit Wantage zou absoluut niet blij zijn met het feit dat Sargeant totaal onnodig de hele auto, die voorzien was van een enorm updatepakket, aan diggelen heeft gereden. Ze zouden nu overwegen de Amerikaanse coureur op staande voet te ontslaan om in Monza een andere rijder de kans te kunnen geven, zo schreven wij gisteren al in een artikel. Mick Schumacher wordt genoemd als één van de twee kandidaten, maar de andere optie is een coureur uit de Red Bull-stal.

Sargeant kan koffers alvast klaarzetten

Vanochtend sprak GPFans in Zandvoort met de welbekende F1-fotograaf Kym Illman, die op YouTube maar liefst 360k abonnees heeft. Met zijn camera loopt hij al jarenlang rond in de paddock en daar werd hij met name bekend om zijn showkiekjes van Lewis Hamilton, die iedere week weer met een totaal nieuwe outfit in de paddock arriveert. Diezelfde Illman praat in de paddock met veel verschillende mensen en daar heeft hij opgevangen dat Sargeant al bijzonder snel het veld moet ruimen bij Williams. Volgens hem worden de geruchten steeds hardnekkiger dat de Amerikaanse coureur al direct na de Dutch Grand Prix zijn koffers moet pakken. Er zijn ook al twee potentiële opvolgers in beeld.

Lawson in beeld om Sargeant te vervangen na Zandvoort

"We kijken nu op dit moment naar Logan Sargeant, die mogelijk wordt vervangen, aanstaande maandag al", zo vertelt Illman zondag in een video op het YouTube-kanaal van GPFans. "Het zal Liam Lawson of Mick Schumacher worden." Dat Schumacher in beeld is bij Williams, is geen verrassing, maar de naam van Lawson is verrassend. Naar verluidt zou het gaan om een huurdeal waarbij het talent tijdelijk plaatsneemt in de Williams.

Voordelen voor zowel Red Bull als Williams

Een deal met Red Bull zou voor beide partijen verschillende voordelen hebben. Aan de kant van Williams krijgen zij een talentvolle coureur tegen lage kosten, die na het seizoen zonder problemen plaats kan maken voor Carlos Sainz, die inmiddels is aangetrokken voor 2025. Voor Red Bull is het stallen van Lawson een uitstekende manier om de kwaliteiten van de Nieuw-Zeelander echt eens goed te kunnen beoordelen. Mocht hij naar wens presteren bij Williams, dan zou Red Bull ervoor kunnen kiezen hem volgend seizoen in te laten stappen bij ofwel de hoofdmacht of het juniorenteam.

