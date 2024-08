Koning Willem-Alexander hoopt dat de Grand Prix van Nederland ook de komende jaren op de Formule 1-kalender zal blijven staan. Het staatshoofd benadrukt dat Max Verstappen én de race in Zandvoort geweldige ambassadeurs zijn voor ons land.

De Dutch Grand Prix was wellicht niet de meest spannende race van 2024, maar heeft wel laten zien dat we een fantastische tweede seizoenshelft tegemoet gaan. Lando Norris vertrok op zondagmiddag vanaf pole positie met Verstappen in zijn kielzog. De Brit had een moeizame start, waardoor hij zijn koppositie vrijwel direct verloor aan de thuisheld. Hij liet zichzelf echter niet uit het veld slaan, en kon in de zeventiende ronde voorbij aan Verstappen, waarna hij met een gat van ruim twintig seconde de overwinning pakte. Als McLaren deze vorm kan doorzetten, zou het nog wel eens een lastige periode kunnen worden voor Red Bull Racing. "Het veld komt nu wat dichter bij elkaar, maar dat hoort bij de sport", reageert koning Willem-Alexander tegenover De Telegraaf. "Max is een fantastische sportman en een geweldige ambassadeur voor ons land."

Artikel gaat verder onder video

Hoewel Formule 1-topman Stefano Domenicali eerder dit weekend al aangaf dat hij hoopt dat Zandvoort op de kalender blijft staan, is de toekomst van de race op dit moment nog verre van zeker. Voorafgaand aan het raceweekend onthulde Jan Lammers namelijk al dat een contractverlenging af zal hangen van de financiële gezondheid van het evenement. Koning Willem-Alexander hoopt in ieder geval dat de koningsklasse de komende jaren gewoon terug blijft keren in Zandvoort. "Het is fantastisch om al deze mensen op de tribunes te zien en er staat hier een geweldige organisatie."

OOK INTERESSANT: Pérez bang voor McLaren na Dutch GP: 'Eng om te zien wat ze kunnen doen'

Volle lof voor GP Zandvoort

Hij vervolgt: "Ook in het buitenland hoor je vaak lovende verhalen over de Grand Prix hier in Zandvoort en het is duidelijk dat deze race een voorbeeld is voor de hele Formule 1. Ook als je kijkt naar de logistiek en naar duurzaamheid, met zoveel mensen die op de fiets en met het openbaar vervoer naar het circuit komen." De grote vraag is natuurlijk of de race ook na 2025 op de kalender moet blijven. "Daar ga ik niet over, maar het zou geweldig zijn als deze race zo lang mogelijk blijft bestaan. Het is fantastische reclame voor Nederland."

Gerelateerd