Ex van Leclerc krijgt kritiek na juichen voor Verstappen, Alonso ziet in Stroll zijn held | GPFans Recap

Remy Ramjiawan

Maandag 6 maart 2023 21:44

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het is de maandag na de Grand Prix van Bahrein en vandaag kwam er weer het één en ander naar buiten. Helmut Marko gaat in op de beperking voor Red Bull Racing qua ontwikkelingstijd. De ex-vriendin van Charles Leclerc leek te juichen voor Max Verstappen en daar was niet iedereen blij mee en George Russell voorspelt dat Red Bull Racing in 2023 met twee vingers in de neus kampioen gaat worden. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Artikel gaat verder onder video

Alonso komt woorden tekort over teamgenoot Stroll: "Hij is mijn held"

Fernando Alonso wist op zondagmiddag zijn eerste podium sinds 2021 te pakken en dus is het na een geweldige winter overal lachen geblazen voor het team van Aston Martin. Na afloop van zijn briljante race is de Spanjaard voornamelijk lovend over teamgenoot Lance Stroll, die twee weken geleden nog allebei zijn polsen brak. Hele artikel lezen? Klik hier

Ex van Leclerc krijgt kritiek nadat ze voor Verstappen lijkt te juichen

Max Verstappen wist gisteren de Grand Prix van Bahrein op zijn naam te schrijven. De Nederlander was dominant in de seizoensopener van de Formule 1. Charles Leclerc moest langs de zijlijn toekijken na een uitvalbeurt. Zijn ex Charlotte Siné plaagde Ferrari een beetje in haar Instagram-story en kreeg kritiek, omdat ze voor Verstappen leek te juichen. Hele artikel lezen? Klik hier

Marko legt uit waarom Red Bull Racing niets lijkt te merken van minder windtunneltijd

Red Bull Racing was tijdens de openingsrace van het 2023-seizoen een klasse apart in Bahrein. De formatie uit Milton Keynes lijkt dan ook weinig te voelen van de opgelegde straf voor het overschrijden van het budgetplafond in 2021. Helmut Marko legt uit hoe dat kan. Hele artikel lezen? Klik hier

Waarom kreeg in Bahrein niemand het extra WK-punt voor de snelste raceronde?

De beloning voor het klokken van de snelste raceronde tijdens een Grand Prix in de Formule 1 is één WK-punt, maar in Bahrein werd deze niet uitgereikt. Er zitten namelijk een aantal voorwaarden aan deze bonuspunt. Hele artikel lezen? Klik hier

Russell schrijft 2023-seizoen na één race af: "Red Bull wordt ongeslagen kampioen"

George Russell ziet het somber in na de machtsvertoning van Red Bull Racing tijdens de openingsrace van het seizoen in Bahrein. Volgens de Mercedes-coureur wordt het team van Max Verstappen en Sergio Pérez dit jaar ongeslagen kampioen. Hele artikel lezen? Klik hier