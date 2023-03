Vincent Bruins

Max Verstappen wist gisteren de Grand Prix van Bahrein op zijn naam te schrijven. De Nederlander was dominant in de seizoensopener van de Formule 1. Charles Leclerc moest langs de zijlijn toekijken na een uitvalbeurt. Zijn ex Charlotte Siné plaagde Ferrari een beetje in haar Instagram-story en kreeg kritiek, omdat ze voor Verstappen leek te juichen.

Leclerc en Siné hadden drie jaar lang een relatie, totdat het afgelopen december onverwachts stukliep. "Charlotte en ik hebben besloten om onze relatie te beëindigen en goede vrienden te blijven," zo liet de Monegask toen weten. "We hebben zoveel mooie momenten samen beleefd en ze zal altijd een speciaal persoon voor me blijven. Ze is geweldig en verdient het beste."

Geen vermogen meer

Leclerc streed om de tweede positie met Sergio Pérez, toen plotseling de Ferrari-krachtbron achterin de SF-23 de geest gaf met nog minder dan twintig ronden te gaan. "Er was gewoon geen vermogen meer," legde hij uit tegenover Viaplay. "Het is jammer, want het is echt in deze weekenden dat we de punten moeten maximaliseren met het potentieel van onze auto. Wij zitten een beetje achter Red Bull, die op een andere planeet zitten. Zeker in de race was de derde positie de beste positie die we konden behalen. Het is een schande." Zijn teamgenoot Carlos Sainz wist nog vierde te finishen. Dankzij deze twaalf punten heeft Ferrari Bahrein verlaten op P4 in het constructeurskampioenschap.

Rode auto's met het kleine paardje erop

Siné lijkt nog altijd fan te zijn van de Formule 1. Ze liet in haar Instagram-story duidelijk merken zin te hebben in de Grand Prix van Bahrein, maar op de foto die ze plaatste stond Verstappen op de voorgrond. Daar lijkt ze kritiek op te hebben gehad, want net na de uitvalbeurt van Leclerc kwam ze met een uitleg. "Ik juich nog steeds voor de rode auto's met het kleine paardje, maken jullie je maar geen zorgen. Maar had ik dit nou echt expliciet moeten zeggen?", schreef ze in een volgende post.