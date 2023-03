Jan Bolscher

Maandag 6 maart 2023 11:32

Het team van Ferrari heeft een troostprijs uit het vuur weten te slepen in Bahrein. De Italiaanse grootmacht verwisselde de banden van Charles Leclerc in 2,22 seconden en klokte daarmee de snelste pitstop.

Voor Ferrari is het Formule 1-seizoen van 2023 stroef begonnen. Waar Charles Leclerc en Carlos Sainz in de kwalificatie nog enigszins aan konden haken bij Max Verstappen en Sergio Pérez, bleek op zondag al snel dat de SF-23 qua race pace op dit moment niet mee kan komen met de RB19. Sainz moest zelfs toezien hoe Fernando Alonso in de Aston Martin hem van de derde plaats stootte, terwijl Leclerc vanaf de tweede stek stilviel met een motorisch probleem.

Snelste bandenwissel

In tegenstelling tot wat afgelopen jaar vaak het geval was, had het team uit Maranello haar zaakjes in de pitstraat dit keer echter prima op orde. Leclerc werd in 2,22 seconden van een nieuw setje banden voorzien, waarmee Ferrari beslag legde op de snelste pitstop van het eerste raceweekend van 2023. Red Bull Racing volgt op de tweede stek met een bandenwissel van 2,25 seconden voor Verstappen, gevolgd door Sainz met een stop van 2,31 seconden. Bekijk de tien snelste pitstops van afgelopen zondag hieronder.

