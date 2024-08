Gisteren was de FIA rondom de F1 Grand Prix van Nederland al druk met het uitdelen van waarschuwingen, een gridstraf en zelfs een diskwalificatie. Vandaag blijkt het niet anders te zijn, want er is een paar uur voor de race een gridstraf bijgekomen.

Gisteren besloot de FIA een diskwalificatie uit te delen aan Alexander Albon, die met een illegale vloer reed tijdens de kwalificatie. De coureur van Williams raakte daardoor zijn achtste plaats kwijt en begint zo vanaf P20 aan de race. Lewis Hamilton raakte zijn P12 kwijt door het hinderen van Sergio Pérez tijdens de kwalificatie. Daardoor zakte hij naar P15 vanwege een gridstraf van drie plaatsen. Omdat Albon dus terugzakte, schoof Hamilton weer een plekje op en begint hij vanaf P14.

Magnussen ontvangt gridstraf voor F1 GP Nederland

Vandaag heeft ook Kevin Magnussen een gridstraf ontvangen. De Deen zag Haas van zaterdag op zondag zijn Energy Store en Control Electronics vervangen. Dit was zowel na Parc Ferme als een overschrijding van het maximale aantal dat tijdens een seizoen is toegestaan voordat er een straf volgt. Linksom of rechtsom had Magnussen dus een straf gekregen. De coureur van Haas begint vanuit de pitstraat in plaats van P15.

Haas heeft de Energy Store en Control Electronics van Magnussen van zaterdag op zondag verwisseld. Dit betekent dat de Deen vanuit de pitstraat aan de Grand Prix van Nederland gaat beginnen.#DutchGP #F1 #Formule1 pic.twitter.com/ewbh2z1cLg — GPFans NL (@GPFansNL) August 25, 2024

