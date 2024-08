George Russell stelt dat hij tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Nederland dichter in de buurt van pole had kunnen zitten dan hij daadwerkelijk zat. De Brit van Mercedes moest het doen met P4, maar volgens Russell zat er meer in.

Tegenover aanwezige media, waaronder GPFans, blikt Russell terug op zijn kwalificatie in Zandvoort. "In Q2 was mijn ronde half behoorlijk en zat ik op hetzelfde tempo als McLaren, dus ik ging Q3 in met het idee dat ik kans maakte op pole. En toen was het tempo [eindelijk] niet echt aanwezig. Ik denk niet dat het aan de auto lag, om eerlijk te zijn. Het heeft allemaal te maken met de banden. Ik reed een hele sterke ronde [aan het einde van de kwalificatie], ik zat op gelijke hoogte met Lando, ik denk dat ik twee en een halve tiende voorsprong had op mijn eigen tijd."

Russell geeft tekst en uitleg over vierde plaats tijdens kwalificatie GP Nederland

Russell legt vervolgens uit waardoor hij in Q3 zoveel tijd verloor dat hij niet mee kon doen om pole position. "De banden raakten oververhit en ik verloor meer prestaties dan verwacht in de laatste helft van de ronde, dus ik maak me niet al te veel zorgen. Ik denk dat de vierde plaats een goede plek is om te starten en ik denk dat we daar dichterbij komen. Je wilt de ronde starten met zo koud mogelijke banden, maar als je een graad onder de limiet zit, verlies je waarschijnlijk een halve seconde. Als je een graad boven de limiet zit, verlies je Tienden. Je moet de balans vinden. Het is alsof je dicht bij de rand van een klif komt, als je een stap te ver doet, val je in het water. En dat is de uitdaging voor iedereen."

Russell over verwachtingen F1 GP Nederland

Russell blikt vervolgens vooruit op de race van zondag in Zandvoort. De Brit begint vanaf P4, achter Lando Norris, Max Verstappen en Oscar Piastri. “Ik verwacht een goed gevecht met de McLarens. Het is eerlijk om te zeggen dat ze de afgelopen twee races consistent de snelste zijn geweest. Het is dus realistisch om te denken dat we misschien een halve of een tiende achterstand hebben op McLaren en Red Bull. Maar als je de juiste strategie hanteert en je gaat van start een goed begin, alles kan heel snel veranderen."

