Verstappen gecontroleerd op verboden middelen in Zandvoort

Max Verstappen (26) werd gisterenochtend onaangekondigd uit zijn bed getrommeld door een delegatie van de FIA in Zandvoort. Toen de Red Bull Racing-coureur de deur opendeed, werd hem verteld dat hij gecontroleerd zou worden op het gebruik van verboden middelen, een zogenoemde dopingtest.

Verstappen lag heerlijk te slapen in zijn motorhome in Zandvoort, toen zijn nachtrust plots abrupt verstoord werd. Hij hoorde de deurbel en toen hij opendeed stond daar een delegatie van de FIA. Verstappen kreeg te horen dat hij mee moest komen voor een dopingtest, ofwel het gebruik van verboden stimulerende middelen. De Nederlander deed er vervolgens ruim een uur over om de dopingtest af te ronden, omdat hij enige tijd nodig had om naar het toilet te gaan. Het was niet de eerste keer dat Verstappen zich moest laten testen dit seizoen. Het is hem al opvallend vaak overkomen, zo vertelde hij in de stream van Team Redline.

Artikel gaat verder onder video

KNMI en Google geven wederom waarschuwing af voor Zandvoort, maar niet vanwege windLees meer

Verstappen in Zandvoort uit bed getrommeld voor dopingcontrole

Gedurende de Dutch Grand Prix op Circuit Zandvoort slaapt Verstappen in zijn Red Bull-motorhome. Zo ook van donderdag op vrijdag. Maar toen hij nog heerlijk lag te tukken, werd hij uit zijn bed gelicht, zo zegt hij. "Ik heb een geweldige ochtend gehad vanmorgen. Ik lag nog in bed en plots ging de deurbel. Ik dacht 'what the f*ck, wie de f*ck drukt er nu op de deurbel van het motorhome?' En toen keek ik op mijn telefoon en was het 7 uur in de ochtend. Ik dacht 'what the f*ck is er aan de hand?' Dus ik ging naar de deur en deed hem open en toen was het: 'Ja, dopingcontrole.' En dat om 7 uur, ik dacht echt: 'geweldig, wat een geweldige manier om het weekend te beginnen.'"

LEES MEER: Corinna Schumacher, vrouw van Michael, laat gezicht zien in Zandvoort

FIA testte Verstappen al meerdere keren dit seizoen

Hij vervolgt: "Het kostte me ook nog eens een uur om naar het toilet te kunnen gaan, dus dat was ook fantastisch." Voor de dopingtest moest Verstappen namelijk zijn urine inleveren. "Ja, je moet wachten totdat je in het potje kunt plassen." De Nederlander voegde eraan toe dat hij dit seizoen al opvallend vaak is gecontroleerd door de FIA op verboden middelen. "Ik weet niet waarom, maar dit jaar hebben we al vijf keer ofzo moeten testen", zo zei hij.

Bekijk het moment in de stream hieronder op 06:01:23:

Gerelateerd