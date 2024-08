Corinna Schumacher, de vrouw van Formule 1-legende Michael Schumacher, is ook aanwezig in Zandvoort voor de Dutch Grand Prix. Ze werd gisteren gezien bij het motorhome van Mercedes, want daar oefent haar zoon, Mick Schumacher, zijn werk uit als test- en reservecoureur.

De familie Schumacher is de laatste tijd weer veel in het nieuws. Niet zozeer vanwege Mick, die nog steeds hoopt en zoekt naar een stoeltje voor volgend seizoen, maar vanwege zijn oom: Ralf Schumacher. Het begon allemaal toen de oud-Formule 1-coureur, tevens de broer van Michael, uit de kast kwam en wereldkundig maakte dat hij een mannelijke partner had. De coming out schoot in het verkeerde keelgat bij zijn ex-vrouw, die het omschreef als "een messteek in mijn hart". Ze voelde zich gebruikt door Ralf en vroeg zich af of hij al die tijd wel van haar gehouden heeft. Diezelfde ex-vrouw zorgde ook voor spanningen binnen de familie Schumacher toen ze besloot deel te nemen aan een realityshow op RTL.

Schumachers veel in het nieuws, aanwezig in Zandvoort

De ex-vrouw van Ralf, genaamd Cora, deed mee aan een programma op de televisiezender RTL en de familie Schumacher was bang dat zij daar geheime medische informatie zou onthullen omtrent de toestand van Michael, die sinds zijn ski-ongeluk in 2013 nooit meer in het openbaar is gezien. De familie zou daarom een deal hebben gesloten met RTL dat er niets uitgezonden mocht worden met betrekking tot Michael. Zodoende haalden de Schumachers weer regelmatig het nieuws de afgelopen tijd. In Zandvoort leek Corinna Schumacher ook niet te willen opvallen voor de pers, want met haar gezicht naar beneden en een pet op haar hoofd verliet ze het motorhome van Mercedes.

