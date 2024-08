Het F1 Dutch Grand Prix-weekend zal vandaag worden hervat met de derde vrije training en de kwalificatie, maar het huidige weerbericht laat zien dat we onszelf wederom op kunnen maken voor een onstuimige dag in Zandvoort. Zowel het KNMI als Google geven code geel én een waarschuwing af voor mensen die richting het kustgebied gaan vandaag.

Het was gisteren al een uiterst wisselvallige dag wat betreft het weer op Circuit Zandvoort. De Formule 1-coureurs en de fans op de tribunes moesten zich tijdens het eerste gedeelte van de dag wapenen tegen regen en hevige windstoten, maar daarna sloeg het weer om, droogde de baan op en brak de zon volledig door. En dit onvoorspelbare Nederlandse weer lijkt ook deze zaterdag acte de présence te geven in de Noord-Hollandse badplaats. Zowel het KNMI, Google en Weeronline geven waarschuwingen af voor mensen die aanwezig zijn in het kustgebied. Code geel is wederom in het leven geroepen, maar ditmaal niet vanwege de hevige windstoten.

KNMI met code geel én waarschuwing voor Zandvoort

Wie de officiële website van het KNMI erbij pakt, zal zien dat er code geel is afgegeven voor deze zaterdag. GPFans is op locatie in én rondom Zandvoort en kan bevestigen dat het nu - op moment van schrijven - al somber weer is aan de kust. De temperatuur is relatief laag, de wolken zijn grijs en de regen daalt neer. Volgens het KNMI is dat echter pas het tipje van de sluier, want middels een waarschuwing laten zij weten dat er "later vanmiddag en vanavond enkele stevige onweersbuien" hun intrede zullen doen. De wind kan eveneens een grote rol gaan spelen op Circuit Zandvoort vandaag, want het KNMI laat weten dat men niet raar moet opkijken als we windkracht 6 gaan zien vandaag. Dat is niet zo extreem als gisteren, maar verraderlijk genoeg voor de F1-coureurs op de baan.

F1-fans met poncho's in de duinen in Zandvoort

Google waarschuwt voor onweersbuien Zandvoort

Zoek je vervolgens op 'weerbericht Zandvoort' in Google dan zal je direct in het rood een 'Waarschuwing voor onweer' te zien krijgen. "Enkele stevige onweersbuien met windstoten tot ca. 70 km/uur, lokaal veel neerslag en kans op hagel", zo laat de zoekmachine weten. De neerslagkans wordt geschat op 86%. Er is echter hoop voor de massaal aanwezige fans in Zandvoort: de regen laat mogelijk op zich wachten tot het einde van óf net na de kwalificatie. Wellicht dat de F1-supporters zich net op de tijd van de tribunes kunnen haasten om te schuilen zonder dat ze de actie op de baan hoeven te missen.

Weeronline optimistisch: droge training én kwalificatie

Het meteorologisch station van Weeronline is optimistischer voor de fans in Zandvoort en verwacht dat zij de dag grotendeels droog kunnen doorbrengen op Circuit Zandvoort. Tot het einde van de ochtend verwachten zij bewolking en een spatje regen, maar daarna zou het moeten opklaren. De aanstormende regen- en onweersbuien verwachten zij op z'n vroegst vanaf 17:00 uur. De derde vrije training begint om 11:30 uur en de kwalificatie om 15:00 uur, dus het het grootste gedeelte zou er een droog en relatief rustig weerbeeld te zien moeten zijn.

