Voormalig Formule 1-pitreporter Jack Plooij betreurt het verlies van de Nederlandse radiorechten van de koningsklasse en vindt dat Viaplay het alleen heeft gekocht om het duo van Grand Prix Radio te pesten. Wel benadrukt Plooij dat hij geen moeite heeft met de mensen die nu het werk uitvoeren, wat hij een aantal jaren geleden deed. Mochten ze om tips of tricks vragen, dan staat hij met open armen voor ze klaar.

Het gesteggel om de Formule 1-rechten kreeg vorige week een nieuwe wending. Nederlandse Formule 1-fans konden in het 2022-seizoen nog gebruik maken van Grand Prix Radio om Olav Mol en Plooij te horen onder de sessies, maar dat is inmiddels niet meer aan de orde. Viaplay was al in bezit van de beelden, maar daar zijn vanaf 2023 ook de radiorechten bijgekomen. Mol en Plooij lieten het er echter niet bijzitten en kochten de Belgische radiorechten. Daardoor kunnen onze zuiderburen nog wel tijdens de Grand Prix-weekenden het geluid van het duo horen.

Verlies van radiorechten

In het radioprogramma De Perstribune legt Plooij het uit: "In Nederland zijn we niet meer te horen. Je kunt alleen in België naar ons luisteren. Ik vind het niet fijn dat Viaplay dit doet, om het vervolgens op de boekenplank te leggen en er niets mee te doen, het is alleen maar om ons te pesten." Vandaag de dag weten fans maar al te goed hoe een VPN werkt, maar dat Grand Prix Radio dit niet promoot, heeft alles te maken met de gemaakte afspraken met Formula One Management. "We gaan kijken hoe dit loopt, maar we worden ongelooflijk in de gaten gehouden door de FOM. Want we hebben afgesproken dat we exclusief de rechten voor België hebben", zo legt hij uit.

Tijd van komen en tijd van gaan

In de jaren dat de sport werd uitgezonden op Ziggo Sport, waren Plooij en Mol de vaste gezichten. De voormalig pitreporter weet dat het altijd een tijdelijke baan was. "We zijn wel realistisch. Je weet gewoon dat als je als televisiestation de opdracht krijgt om Formule 1 te gaan doen, dan is dat maar voor drie jaar. De rechten worden namelijk altijd voor drie jaren verkocht. Dus als een station voor drie jaar de rechten heeft, dan weet je: we gaan dit drie jaar doen, punt. Wat daarna gebeurt, dat weet je niet", zo legt hij uit.

Chiel van Koldenhoven

'Dan neem ik de telefoon op'

Vorig jaar was Stéphane Kox nog de pitreporter, dit seizoen is dat Chiel van Koldenhoven. Plooij benadrukt dat hij wellicht niet op één lijn ligt met de directie van Viaplay, maar dat de journalisten, presentatoren en pitreporters hem niets hebben misdaan. Op de vraag of hij Van Koldenhoven zou helpen, mocht hij om hulp vragen, reageert Plooij: "Dan neem ik absoluut de telefoon op en dan gaan we dat doen, zeker. Maar hij is een ervaringsdeskundige en doet dit al heel erg lang."

