GPFans sprak in aanloop naar de Dutch Grand Prix op Circuit Zandvoort uitgebreid met voormalig Formule 1-coureur Robert Doornbos over zijn verwachtingen van komend weekend. Ook kwamen de recente ontwikkelingen bij Red Bull ter sprake, waaronder de veelbesproken keuze om toch door te gaan met Sergio Pérez. Wat vindt Doornbos van die beslissing?

De Formule 1 lag een tijdje stil vanwege de traditionele zomerstop en in deze periode zou Red Bull Racing een beslissing gaan nemen over de toekomst van Pérez. De Mexicaan begon het 2024-seizoen nog sterk, maar zakte naarmate het jaar vorderde steeds verder weg. Toen McLaren ook nog aan een opmars begon en de constructeurstitel in gevaar begon te komen, zag Red Bull zich genoodzaakt de toekomst van zijn coureur te heroverwegen. Iedereen ging er eigenlijk vanuit dat Pérez de deur zou worden gewezen, maar dit gebeurde verrassend genoeg niet. Wat is de reden dat de Oostenrijkse renstal toch doorgaat met de gevallen Mexicaan?

Op basis van prestaties was het no-brainer

Op de vraag van GPFans of Doornbos de beslissing van Red Bull begrijpt om door te gaan met Pérez, antwoordt hij: "Ze zullen 'm [de beslissing] weloverwogen gemaakt hebben. Als je 'm alleen op prestaties zou maken, dan was het een no-brainer om hem niet te verlengen. Ik denk ook dat Red Bull dat in het verleden heeft bewezen met coureurs die niet genoeg presteerde; dan was het exit." Maar als Pérez dus niet op basis van zijn prestaties binnenboord is gehouden, wat is dan de reden? Dat kunnen tal van redenen zijn, zegt Doornbos, die echter ook weet dat er een bepaald verhaal de ronde doet.

Houden Mexicaanse sponsoren Pérez in zijn stoel?

"In de Formule 1 spelen er een hoop factoren mee, of dat nou politieke redenen zijn of financiële", zo vervolgt de Rotterdammer zijn verhaal. "Er gaan allerlei wilde verhalen rond dat zijn sponsoren dekking zouden geven voor het mogelijk mislopen van het wereldkampioenschap etc. Wij zullen de details nooit echt weten. Er zijn maar een paar partijen die dat wel weten. Maar dat het heel bijzonder is dat hij nog in die stoel zit.... Ik zou heel dankbaar zijn als ik Sergio was." De 'wilde verhalen' waar Doornbos op doelt, gaan over Carlos Slim, de grootste partij van een groep Mexicaanse sponsoren aan boord bij Red Bull. Zij zouden het gat willen opvullen mocht Red Bull met Pérez toch nog het constructeurskampioenschap mislopen.

