Volgens algemeen directeur Circuit Zandvoort, Robert van Overdijk, wil Formula One Management (FOM) graag ook na 2025 racen op Zandvoort, maar hangt het allemaal af van het financiële plaatje. Er zijn momenteel al diverse geldschieters binnengehaald, maar om echt comfortabel een krabbel onder een verlenging te zetten, is er meer nodig.

Sinds 2021 staat de Grand Prix van Nederland weer op de Formule 1-kalender, na een afwezigheid van meer dan 35 jaar. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de opkomst en populariteit van Max Verstappen. Het evenement was de eerste jaren volledig uitverkocht, maar die situatie is in 2024 anders. Voorlopig heeft het circuit nog een verbintenis met de Formule 1 tot en met 2025 en hoewel de wil er is om te verlengen, moet het volgens Van Overdijk financieel wel allemaal rondkomen.

FOM wil door, Dutch GP houdt nog even de boot af

In het Race Café legt de algemeen directeur de situatie uit over de sponsoren van het evenement: "De animo is nog steeds hartstikke groot. De Grand Prix blijft minimaal nog twee edities heel leuk." Daarnaast ziet de Formule 1 graag een langer verblijf van de Dutch Grand Prix op de racekalender: "Laat ik één ding gewoon duidelijk stellen. Dat kan ik denk ik zeggen omdat [Stefano] Domenicali er zelf ook al iets over gezegd heeft. We zijn niet voor niets uitgeroepen tot Promotor of The Year. De keuze ligt bij ons. Het is niet zo dat FOM nog een keuze moet maken, dat is helder."

Financieel comfort

Wel moet het financiële plaatje kloppen. Zo zijn Zandvoort en Silverstone namelijk de enige twee promotors die het doen zonder overheidssteun. "Soms is het goed om het heel plat te stellen. We zijn drie jaar geleden een enorm financieel risico aangegaan. De kostenbegroting is inmiddels om en nabij de 75 miljoen euro voor een 'weekendevenementje' zeggen wij dan. Mag het dan dat we een beetje comfort zoeken voordat je weer een krabbel zet.

