Voor de Dutch Grand Prix zal het team van Red Bull Racing het pakket van Hongarije inzetten. Het Oostenrijkse team heeft dit jaar verschillende versies van de RB20 ontwikkeld, voor specifieke type circuits.

Red Bull Racing reist naar Zandvoort af met een voorsprong van 42 punten het constructeurskampioenschap. Die voorsprong werd vooral aan het begin van het seizoen opgebouwd, want vanaf de race in Miami kon McLaren ook meedoen om de bovenste plekken. Sergio Pérez bevindt zich daarnaast ook niet in de beste vorm van zijn carrière, hoewel Red Bull Racing kort nadat de zomerstop bekendmaakte dat de Mexicaan in ieder geval tot het einde van het jaar de teamgenoot van Max Verstappen zal zijn.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen spreekt 'Red Bull downgrades'-uitspraak Marko tegen: "Dat is niet het geval"

Terug naar Hongarije-pakket

Voor het raceweekend in Hongarije keert het team terug naar het pakket dat in Hongarije werd ingezet. Het gaat dan om de RB20 zonder de grote 'schouders' bovenop het bodywork. Het gaat hierbij om het laatste updatepakket dat Red Bull Racing heeft meegenomen voor de zomerstop en het pakket zou beter geschikt zijn voor banen zoals de Hungaroring, maar dus ook Zandvoort. In Hongarije beschikte alleen Verstappen over het pakket, tijdens de Dutch GP zal Pérez ook met het nieuwe pakket rijden.

El RB20 de Sergio “Checo” Pérez llevará este fin de semana en Zandvoort la nueva especificación que llevó Max Verstappen en el Gran Premio de Hungría



Veremos si el mexicano logra sentirse cómodo para esta carrera #F1 #DutchGP pic.twitter.com/GSpi2xGYnF — Jamie Núñez (@jenucor) August 22, 2024

Gerelateerd