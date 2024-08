Max Verstappen werd in aanloop naar de Dutch Grand Prix op Circuit Zandvoort geconfronteerd met de downgrade-opmerkingen van Dr. Helmut Marko over de RB20. De topadviseur van Red Bull stelde dat het team de verkeerde afslag heeft genomen en dat de auto eigenlijk steeds slechter is geworden. Verstappen is het daar niet mee eens.

'Een bitch die alleen door Max getemd kan worden', zo omschreef Marko de huidige staat van de RB20, een auto die aan het begin van het seizoen nog onverslaanbaar leek. Inmiddels zijn Mercedes, Ferrari en met name McLaren een stuk dichterbij gekomen en is Red Bull lang niet altijd meer de sterkste. Volgens Marko hebben de knappe koppen binnen Red Bull Racing niet altijd de juiste keuzes gemaakt met betrekking tot de richting van de ontwikkeling van de auto. "We hadden aan het begin van het seizoen een auto die net zo uitgebalanceerd was als de McLaren. Hij kon alle circuits en omstandigheden aan. Toen hebben we ergens een verkeerde afslag genomen", zo zei Marko. Verstappen werd vandaag geconfronteerd met deze uitspraken.

Verstappen wil in Zandvoort al wat antwoorden krijgen

Volgens Verstappen is men bij Red Bull nog steeds druk om te evalueren wat er met de auto is gebeurd tussen Bahrein en nu. "Daar zijn we natuurlijk nog druk mee bezig", zo steekt hij van wal tegenover onder meer GPFans. "Hopelijk krijgen we dit weekend [in Zandvoort, red.] al wat antwoorden. En vanuit daar gaan we dan wel weer verder, in de zin van wat we nog kunnen vinden of kunnen verbeteren aan de auto." Op de vraag of hij in de simulator al wat antwoorden heeft kunnen vinden op de vraagtekens die er nog zijn rondom de RB20, zegt hij: "Nee, de sim werkt gewoon goed, maar het is wel belangrijk dat we de dingen ook goed op het circuit testen."

Verstappen niet eens met opmerkingen Marko

Dat Marko de updates, die gedurende het seizoen gedaan zijn, omschreef als een soort downgrades, daar kan Verstappen niet zo veel mee. Hij is het dan ook niet eens met deze uitspraken. "Nee, dat is niet het geval. Je analyseert natuurlijk heel veel dingen en van daaruit komen er weer aanpassingen en dat begint nu weer hier in Zandvoort", aldus Verstappen.

