Helmut Marko stelt dat Red Bull Racing gedurende het Formule 1-seizoen van 2024 een verkeerde afslag heeft genomen. Volgens Marko is de auto hierdoor een 'bitch' geworden die alleen door Max Verstappen te temmen is.

Red Bull begon het Formule 1-seizoen van 2024 redelijk sterk, met vier overwinningen in vijf races. Even leek het dan ook weer een vanzelfsprekend jaar te gaan worden. Niets bleek echter minder waar. We hebben tot op heden maar liefst zeven verschillende racewinnaars van vier verschillende teams de revue zien passeren. Met nog tien races te gaan, en een minimale voorsprong op de concurrentie, moet Red Bull dus flink aan de bak als het zich voor het derde jaar op rij tot constructeurskampioen wil kronen. Dat belooft geen makkelijke klus te worden, aangezien de renstal ergens een verkeerde weg in geslagen lijkt te zijn.

"We hadden aan het begin van het seizoen een auto die net zo uitgebalanceerd was als de McLaren. Hij kon alle circuits en omstandigheden aan", wordt Marko geciteerd door het Duitse Auto Motor und Sport. "Toen hebben we ergens een verkeerde afslag genomen. De auto is een bitch geworden, die alleen door Max getemd kan worden." De ontwikkelingspogingen die de Oostenrijkse renstal tot op heden heeft gedaan, hebben nog niet de vruchten afgeworpen. "Ze maakten de auto steeds onvoorspelbaarder, het werd steeds moeilijker om hem af te stellen en te balanceren."

Marko pessimistisch

Hoewel Verstappen in Oostenrijk en België met enige marge pole wist te pakken, benadrukt Marko dat we niet te optimistisch richting de tweede seizoenshelft moeten gaan. "Dat waren bijzondere kwalificatierondes van Max. In de race was de superioriteit weg. Net als Mercedes aan het begin van het jaar, zijn we afhankelijk van de omstandigheden soms snel en soms langzaam. Soms varieert het in dezelfde race, zoals in Silverstone het geval was door de regen tussendoor", verklaart de man uit Graz. "Als de auto weer voorspelbaarder is, zal [Sergio] Pérez zijn snelheid weer vinden."

