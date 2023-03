Remy Ramjiawan

De 37-jarige Nico Rosberg zag het team van Mercedes de plank misslaan tijdens de openingsrace in Bahrein. De Duitse renstal houdt nog altijd vast aan het eigen unieke concept, maar voorlopig blijven de goede resultaten nog steeds uit.

Mercedes wist tijdens de Grand Prix van Bahrein niet verder te komen dan de vijfde plek van Lewis Hamilton, terwijl teamgenoot George Russell als zevende over de streep kwam. Mercedes-teambaas Toto Wolff noemde het resultaat in Sakhir eerder al een echte 'wake-up call' en de vraag is of de Oostenrijkers met het huidige concept nog stappen richting Ferrari, Red Bull Racing, maar ook Aston Martin kan gaan zetten. Het alternatief is dat de renstal het concept volledig omgooit, maar ook dan zal het tijd kosten voordat de formatie uit Brackley weer kan vechten om de overwinningen.

Verval van Mercedes is 'heftig'

Rosberg kent het team goed en wist in 2016 Hamilton te verslaan voor zijn eerste en enige wereldtitel. Bij Sky Sports F1 gaat de Duitser in op het verval van Mercedes: "Positief is dat Lewis Hamilton het maximale eruit haalde, maar een heel moeilijke start, ongelooflijk. Ze zaten vijftig seconden achter [Max] Verstappen, die niet eens alles gaf. Anders was dat zestig seconden geweest, dus een seconde per ronde en dat is heftig", aldus Rosberg. Met de motivatie van de zevenvoudig kampioen zit het dus goed volgens de Duitser, maar het materiaal is momenteel nog niet goed genoeg.

Veel vraagtekens

Het probleem ligt volgens Rosberg vooral in de totale onbegrip van het team met de huidige auto. Over de potentie van het zeropod-concept is al veel gezegd, maar het team uit Brackley lijkt nu al meer dan een jaar niet het maximale uit de bolide te kunnen halen en dat moet volgens Rosberg snel anders. "Ze moeten het wonderwapen vinden en snel grote vooruitgang boeken, maar ze snappen het zelf niet echt en dat is het moeilijke", zo ziet de Duitser niet snel de ommekeer.