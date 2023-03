Lars Leeftink

Zondag 5 maart 2023 19:59

Terwijl Max Verstappen domineerde in Bahrein, moest Lewis Hamilton genoegen nemen met P5. De Brit eindigde achter Sergio Pérez, Fernando Alonso en Carlos Sainz op de vijfde plaats. Niet waar het team hoort te zitten, aldus Hamilton.

In gesprek met Viaplay laat Hamilton weten niet per se blij te zijn met het resultaat, maar wel met het duel met onder meer Sainz gedurende de race. "Het was een zware race en ik heb alles gegeven. Ik had wat mooie gevechten, zeker aan het begin en aan het einde. Ik kon niet dicht genoeg bij Sainz komen. Ik was even in de buurt, maar niet genoeg." Uiteindelijk bleek P5 het hoogst haalbare.

Hamilton vs Alonso

Hamilton genoot daarnaast ook van het duel met Alonso, die met Aston Martin fantastisch presteerde gedurende het weekend in Bahrein. "Hij en zijn auto zaten op een compleet eigen niveau, maar het was leuk om met hem te vechten. Hij kwam uit de pitstraat en was gewoon te snel. Ik kon zien dat hij me aan het inhalen was en dat hij snel langs mij ging. Ik had het toen al lastig met mijn banden en had nog een lange weg te gaan." Volgens de Brit heeft het team de degradatie van de banden flink onderschat, iets waar hij van baalt. "We hadden meer degradatie dan verwacht, ondanks dat we wel wat degradatie verwacht hadden. Ik denk wel dat mijn team dat onderschat heeft."

Werk aan de winkel

Volgens Hamilton zat Mercedes zondag niet waar het team hoort te zitten. "We moeten hard werken. We zitten niet op de juiste plek, we zitten niet waar we moeten zitten. Dat zijn de feiten. We moeten eigenlijk verder voorin zitten, dus we hebben het niet goed genoeg gedaan. We moeten nu hard aan het werk om dat gat te dichten." Over twee weken mag het team weer aan de bak.

