Zondag 5 maart 2023 19:01

Charles Leclerc is alles behalve blij met zijn uitvalbeurt tijdens de openingsrace. De Monegask begon goed, maar moest richting de slotfase zijn auto aan de kant zetten. Vorig jaar won Leclerc de Grand Prix in Bahrein, maar dit jaar levert de race hem dus geen punten op.

Leclerc begon vanaf P3, maar de start van de Monegask was dus meer dan prima. Na de eerste bocht was hij al langs Sergio Pérez voor P2, een positie die hij lange tijd zou behouden. Leclerc ging met Ferrari vervolgens voor de harde band, terwijl Pérez met Red Bull voor de zachte band ging. Gedurende de race kwam de Mexicaan op basis van strategie weer voor Leclerc. In de slotfase besloot de auto van Leclerc ermee te stoppen, waardoor hij na Esteban Ocon en Oscar Piastri de derde uitvaller van de race was.

Leclerc reageert

Tegenover Viaplay laat Leclerc weten niet blij te zijn met de start van het seizoen. "Ik weet niet wat het probleem is op dit moment. Ik wil geen commentaar geven. We maken de race niet af en daar zullen we naar moeten kijken. Er was gewoon geen vermogen meer. Het is jammer, want het is echt in deze weekenden dat we de punten moeten maximaliseren met het potentieel van onze auto. Wij zitten een beetje achter Red Bull, die op een andere planeet zitten. Zeker in de race was de derde positie de beste positie die we konden behalen. Het is een schande."

Start van de race

Leclerc kwam goed weg en reed al snel op P2. Dit was het plan, omdat het team tijdens de kwalificatie al besloot banden te sparen voor de race. De Monegask zag dat het goed uitpakte. "Dat was het plan na de kwalificatie, dus het is een goed teken. Het betekent dat we gisteren de juiste keuze hebben gemaakt, maar daar heb ik niet echt aan getwijfeld." Terwijl Red Bull met beide auto's eerst twee keer op de soft band reed en daarna pas naar de harde band ging, besloot Ferrari meteen twee keer naar de harde band te gaan. "Na de start maakten we een andere bandenkeuze dan Red Bull, maar eerlijk gezegd denk ik dat het geen verschil had gemaakt of we op zachte of harde banden stonden. Ze zijn gewoon veel te snel voor ons."

