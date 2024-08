Oscar Piastri is ingegaan op de gebroken rib waarmee hij een gedeelte van de eerste seizoenshelft in F1 reed. De Australiër heeft verteld dat hij aardig wat races heeft afgewerkt met deze gebroken rib.

In gesprek met de aanwezige media in Zandvoort, waaronder GPFans, laat Piastri weten dat hij drie races lang last heeft gehad van zijn breuk en vervolgens wat aanpassingen heeft gedaan met McLaren om door de eerste seizoenshelft te komen. "De scan was een dag na Silverstone, maar het was absoluut al vóór Silverstone gebroken. Het was zeker op een moment in Oostenrijk [te voelen]. Het was behoorlijk pijnlijk, dus het waren een paar nare dagen. Maar we hebben wat veranderingen doorgevoerd en het ging al steeds beter, zelfs tijdens het rijden. Het zit dus allemaal wel goed.”

Piastri paste trainingsschema aan na gebroken rib

Piastri bleef ondanks zijn breuk wel doorrijden en werkte gewoon races af. Volgens Piastri was er niet veel voor nodig om het trainingsschema aan te passen wegens de blessure. "We hebben niet heel erg veel veranderd. We hadden vastgesteld wat we aan het zitje konden veranderen. Het werd zelfs beter, dus ik denk dat we alles al veranderd hebben [aan het zitje]."

Piastri over kansen McLaren

Over de sportieve situatie van McLaren is Piastri in ieder geval wel te spreken. De Australiër hoopt zich in de tweede seizoenshelft vaker voorin te kunnen melden. "We staan er goed voor. Het gat [naar Red Bull] is de afgelopen zeven of acht races zeker wel geslonken. We hebben veel momentum, maar ik sluit Red Bull absoluut niet uit. Verstappen heeft het geweldig gedaan en Sergio [Pérez] heeft in het verleden ook een goede run gehad en heeft toen veel meer punten gescoord. Dus we zullen zien. Het wordt zeker geen gemakkelijke strijd. Ik denk niet dat we per se de grote favoriet zijn, maar ik denk wel dat we een goed mee kunnen gaan doen."

