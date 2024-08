Lewis Hamilton heeft gereageerd op het feit dat Peter 'Bono' Bonnington niet mee zal gaan naar Ferrari als hij volgend jaar de overstap gaat maken en Mercedes definitief achter zich laat.

Tegenover de aanwezige media, waaronder GPFans, zegt Hamilton ten eerste dat hij samen met het team niet had verwacht dat Mercedes nu al op dit niveau zou zitten. "Aan het begin van het seizoen wisten veel mensen van ons team niet wanneer we weer terug zouden keren naar het zo goed presteren dat we voorin mee zouden gaan doen. We dachten dat dit een 'long shot' zou zijn. Iedereen in de fabriek heeft echter ontzettend hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen en we weten nu wat de auto nodig heeft. De auto is nu veel agressiever en veel leuker om in te rijden."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Manager Newey over geruchten: 'Hebben daar overeenkomst over met Red Bull'

Hamilton over relatie met 'Bono'

Peter 'Bono' Bonnington, die al heel lang de race-engineer is van Hamilton, zal niet meegaan als de Brit volgend jaar zijn transfer maakt naar Ferrari. Hamilton vindt dat jammer. "Ik was graag met hem blijven werken. We hebben een fantastische relatie met elkaar. Hij is als een broer voor mij. Het gaat erom dat mensen doen wat het beste is voor hun leven en carrière. Ik wist dat de kans klein was dat hij met mij mee zou gaan naar Ferrari, omdat het zo'n grote verandering in zijn leven is. Ik denk dat hij in zijn nieuwe rol kan laten zien dat hij nog grootsere dingen kan doen. Hoe dan ook blijven we familie. Daar hebben we over gesproken."

Hamilton over nieuwe race-engineer bij Ferrari

Hamilton zegt dat hij zelf niet veel invloed heeft op wie zijn engineer gaat zijn bij Ferrari. "Het team doet het vaak voor je. Het moet iemand zijn waar je goed mee op kunt schieten en waar je makkelijk een relatie mee op kunt bouwen. Iemand die je vertrouwt. Het zal een ontdekkingsreis zijn. Ik zal vrij snel in dat proces weten of het gaat werken of niet."

Gerelateerd