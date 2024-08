Adrian Newey, de topontwerper die na dit seizoen gaat vertrekken bij Red Bull Racing, zou volgens de geruchten al een akkoord hebben bereikt met Aston Martin. Eddie Jordan, de manager van Newey, onthult echter dat er een 'overeenkomst' is gesloten met Red Bull Racing over de toekomst van de Brit.

Tegenover PlanetF1 gaat Jordan in op wat Newey nu aan het doen is en het feit dat hij geniet van zijn huidige situatie. “Adrian heeft de tijd en de zomer van zijn leven. Hij werkt nog steeds samen met Red Bull aan de voorwaarden voor de RB17 en daar is hij absoluut dolgelukkig mee. Hij vindt het geweldig, zoals hij ook al eerder andere auto's heeft gebouwd, en ik durf te zeggen dat het iets is waar hij nog lang naar zal uitkijken."

Newey wil momenteel 'gewoon genieten' van de zomer

Volgens Jordan geniet Newey vooral van het feit dat hij alles in de zomer redelijk vrij in kan plannen. “Op dit moment wil hij gewoon genieten van de zomer zoals hij die gezien heeft toen hij student was of een universiteitsstudent en dat soort dingen, en zich vrij voelen. En hijzelf en Amanda [Adrian's vrouw] blijven berichten posten over weg met de honden en dat soort dingen, en met de open auto's en aan de zuidkust van het Verenigd Koninkrijk als het weer geen hagelstenen en bakstenen zijn. Dus de realiteit is dat hij de tijd krijgt om zijn beslissing te nemen, en als er iets te zeggen valt, zal hij het zeggen, en als hij het niet zegt, zal ik het zeggen, maar ik denk dat hij het zal zijn. Het zal altijd zijn beslissing zijn."

Newey heeft overeenkomst met Red Bull

Zelfs al zou Jordan het weten, dan nog zou hij door een overeenkomst met Red Bull zijn mond houden over wat de toekomstplannen van Newey zijn. Daar zou namelijk een bepaalde datum voor zijn afgesproken. "Ik zou het zeker aan niemand vertellen, want er zijn afspraken gemaakt die nagekomen moeten worden. Dat is een overeenkomst met Red Bull over het vrijgeven van toekomstige ideeën die we misschien gaan doen. Dus daar zullen we ons aan houden en dat zal 100 procent gerespecteerd worden.”

