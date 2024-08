De ruzie binnen de familie Schumacher door de recent uit de kast gekomen Ralf Schumacher en zijn ex-vrouw Cora Schumacher heeft weer een nieuw hoofdstuk. De familie sloot namelijk een speciale deal met televisiezender RTL om Cora de mond te snoeren wat betreft geheime medische informatie over Michael Schumacher.

Cora Schumacher, die recent in het nieuws terechtkwam wegens felle uitspraken tegen de recent uit de kast gekomen Ralf, blijkt sowieso niet erg populair te zijn binnen de familie. "Hij ontkende altijd en vertelde mij dan dat ik dingen verbeelde en dat ik wellicht psychologische hulp nodig had. Toen hij het bekendmaakte, was dat een messteek in mijn hart. Uit de kast komen heeft altijd invloed op de mensen om je heen, ook je ex-vrouw waar je een kind mee hebt. Nu voel ik mij gebruikt door ons huwelijk. Ik heb het gevoel dat ik mijn beste jaren verspild heb. Ik stel mezelf heel veel vragen. Was hij wel eerlijk tegenover mij? Er is nog iets veel belangrijkers: hield hij wel van mij? Ik vertrouwde hem blindelings en daarom was zijn woord wet voor mij", zo liet ze zich recent in de media uit.

Toestand Schumacher

Vervolgens diende Ralf haar ook openlijk van repliek met onder meer het openbaren van een Whatsapp-gesprek, waarin zijn ex-vrouw felicitaties gaf wegens het vermeende huwelijk van Ralf en zijn nieuwe mannelijke liefde. Daarna lijkt de storm wat te zijn gaan liggen, maar inmiddels lijkt er opnieuw olie op het vuur gegooid te zijn. Het komt door nieuws vanuit GB News. Zij weten namelijk te melden dat men binnen de familie het al niet zo had op de praatgrage Cora, zeker niet met de geheime gevoelige informatie rondom Michael Schumacher. De zevenvoudig wereldkampioen is sinds zijn skiongeluk in 2013 door de familie compleet uit de media gehouden en de familie doet sinds dat moment alle moeite om geen informatie over de toestand van de Duitser naar buiten te brengen.

Geheime overeenkomst

De vrees binnen de familie was dan ook groot toen bekend werd dan Cora Schumacher mee ging doen aan de Duitse versie van de realityserie 'I'm a Celebrity: Get Me out of Here...'. Gezien de vurige wens van de familie om de toestand van Michael buiten de media te houden, was men bang dat Cora zich openlijk uit zou laten over de situatie. Om dit te voorkomen, sloot de familie achter de schermen een 'gentleman's agreement', waarmee men afsprak dat de uitzender van het programma niet in zou zoomen op de privésituatie van Michael's leven. Desondanks bleef de familie in angst leven wegens een mogelijke verspreking van de ex-vrouw van Ralf. Uiteindelijk duurde het niet lang voordat ze het veld moest ruimen: al na twee dagen vertrok ze met fitheidsproblemen uit het programma. Een paar jaar later is het moddergooien tussen de familie Schumacher en de 47-jarige Duitse opnieuw begonnen. Na de laatste woorden van Ralf zou bovendien 'haar hart gebroken zijn omdat ze neergezet is als een leugenaar'.

