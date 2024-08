Fernando Alonso, inmiddels een veteraan in F1 en tevens iemand die het goed kan vinden met Max Verstappen, is kritisch op de recente uitspraken van NASCAR-coureur Kyle Larson.

Larson, die in NASCAR in 2021 kampioen werd en momenteel nog steeds actief is in de Amerikaanse raceklasse, stelde dat de Nederlander allround niet beter is dan hij. Verstappen liet al weten dat hem dat niet zoveel interesseerde en iedereen een eigen beeld heeft van bepaalde situaties en vergelijkingen. Tegenover Soymotor zegt Alonso dat hij de vergelijking van Larson niet helemaal snapt. "Ik denk dat Max [Verstappen] ook in een GT-bolide heel erg goed is. Ik durf er zelfs om te wedden dat hij waarschijnlijk in alle typen auto's wel goed is."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Hamilton reageert op situatie race-engineer 'Bono': "Hebben een fantastische relatie"

Alonso vindt Verstappen 'nog niet zo goed' als zichzelf

Ondanks dat Verstappen al drie keer achter elkaar kampioen geworden is en in 2024 een grote kans heeft om het een vierde keer te gaan doen, denkt Alonso nog steeds niet dat de Nederlander een betere coureur is dan hij. Dat maakt de Spanjaard dan ook wel even duidelijk. "Hij is echter nog altijd niet zo goed als ik, maar in de Formule 1 accepteer ik dat hij mijn gelijke is", sluit de Spanjaard grappend af.

Gerelateerd