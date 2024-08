Lewis Hamilton (39) vertrekt na dit F1-seizoen bij Mercedes en zal aan de slag gaan bij Ferrari, waar hij de opvolger wordt van Carlos Sainz. Hamilton had maar wat graag zijn race-engineer Peter 'Bono' Bonnington meegenomen, maar deze blijft definitief bij Mercedes. Ferrari heeft al een engineer voor Hamilton op het oog, maar deze weet nog niet of hij gaat samenwerken met de zevenvoudig wereldkampioen.

Gisteren schreven wij al dat Bono niet meegaat met Hamilton naar Ferrari en deze geluiden zijn inmiddels ook door Mercedes zelf bevestigd tegenover Formu1a.uno. Het Italiaanse medium meldt dat dat het voor Bonnington niet alleen een professionele keuze was, maar ook een persoonlijke. De 49-jarige Brit had namelijk met zijn gezin moeten verhuizen naar Italië. Daarnaast zou Mercedes-teambaas Toto Wolff er bij hem op hebben aangedrongen om te blijven, omdat de Duitse renstal graag een ervaren vertrouwenspersoon naast Andrea 'Kimi' Anontelli wil hebben.

Hamilton won informatie in over nieuwe race-engineer

Hamilton zou volgens het Italiaanse medium 'op alle mogelijke manieren' hebben geprobeerd Bono te verleiden om met hem mee te gaan naar Maranello, maar de zevenvoudig wereldkampioen wist dat er een kans bestond dat dit niet ging lukken en daarom zou hij ook al aan een plan B hebben gewerkt. Hamilton verzamelde feedback over Riccardo Adami, de huidige race-engineer van Sainz. Zo sprak hij onder meer met Sebastian Vettel, die bij Ferrari ook samenwerkte met de 50-jarige Italiaan. De meningen over Adami waren positief en daarom zou Ferrari Hamilton al aan Adami hebben toegewezen voor volgend jaar. Er is echter één probleem.

Adami twijfelt over samenwerking met Hamilton

Ferrari en Hamilton zijn dan wellicht akkoord over de aanstaande samenwerking met Adami, maar de Italiaan zelf is er nog niet helemaal over uit of hij wil gaan samenwerken met Hamilton. Dat heeft volgens de Italiaanse media echter niets te maken met eventuele problemen die Adami zou hebben met Hamilton. Het is puur dat de race-engineer zich beraadt over zijn toekomst. Hij weet nog niet zeker of hij door wil gaan in zijn huidige rol bij het team. Adami zou 'een periode van bezinning' hebben gevraagd, voordat hij een definitieve beslissing neemt over zijn toekomst.

