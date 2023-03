Vincent Bruins

Maandag 6 maart 2023 15:22 - Laatste update: 15:33

Red Bull Racing wist voor het eerst in meer dan een decennium een seizoensopener in de Formule 1 te winnen. Max Verstappen en Sergio Pérez pakten een 1-2-resultaat voor de Oostenrijkse renstal in de Grand Prix van Bahrein. De laatstgenoemde legt uit waarom het hem niet lukte om de Nederlander bij te benen. Het gat tussen de teamgenoten was uiteindelijk bijna twaalf seconden.

Pérez had zich op de voorste rij gekwalificeerd, maar had geen perfecte start en verloor een positie aan de Ferrari van Charles Leclerc. Door middel van een iets andere strategie kwam hij wel weer voor de Monegask terecht. Uiteindelijk zou de motor van Leclerc de geest geven, waardoor Pérez onbedreigd de tweede plek kon vasthouden.

Artikel gaat verder onder video

Comfortabel met de RB19

"Ik voel me wel op mijn gemak," zo begon de Mexicaan over de RB19-bolide na afloop van de race. "Ik ben comfortabel met hoe de auto is. Ik ben er wel blij mee. Ik denk dat we nog wel wat werk te doen hebben. Ik denk dat wij als coureurs de auto in dezelfde richting aan het pushen zijn en dat is goed. Ik denk dat het een geweldig begin van het seizoen is. Ja, dit is ons beste begin ooit, compleet anders dan vorig jaar." De Red Bull-coureur was ook blij voor Fernando Alonso en Aston Martin: "Het is geweldig om Fernando in zijn eerste race voor het team op het podium te zien. Ik denk dat ze zeker een goede auto hebben. Ze zullen zeker een kanshebber zijn op een aantal circuits."

OOK INTERESSANT: Marko verklaart waarom Verstappen en Pérez twee keer op de softs gingen in Bahrein

Banden sleten meer

"Tja, ik verloor gewoon de positie aan Charles en dat bepaalde mijn race voor het grootste deel," legde de 33-jarige uit over de start. "Zoals ik al zei, hij was erg sterk tijdens die eerste stint en elke keer dat ik dichtbij hem kon komen, sleten mijn banden meer, dus het was erg belangrijk voor mij om tot in ieder geval ronde vijftien à zestien te komen en nog steeds goede banden te hebben waarmee ik kon pushen, zodat ik hem voorbij kon. Toen dat eenmaal was gebeurd, was Max al aan de horizon verdwenen."