Jeen Grievink

Maandag 6 maart 2023 13:10 - Laatste update: 13:19

Red Bull Racing koos er tijdens de Grand Prix van Bahrein voor om Max Verstappen en Sergio Pérez op een alternatieve bandenstrategie te zetten. De beide coureurs kregen eerst tweemaal een setje van softs onder hun RB19 gemonteerd. Waarom? Dr. Helmut Marko legt het uit.

Vrijwel iedere coureur, met uitzondering van Kevin Magnussen, begon de race op het Bahrain International Circuit op de rode zachte band. Echter, de meesten wisselden daarna - bij hun eerste stop - naar de harde variant. Dit deden ook de concurrenten van Red Bull, waaronder Charles Leclerc, Fernando Alonso en Lewis Hamilton. Red Bull zelf koos er echter voor een alternatieve strategie te hanteren. Verstappen en Pérez werden twee stints op de zachte band gezet, alvorens ze de race uitreden met de harde compound. Waarom weken de Oostenrijkers met hun strategie af van de concurrentie? Marko geeft tekst en uitleg.

Artikel gaat verder onder video

Red Bull wilde kunnen verdedigen bij safety car

Volgens de topman van Red Bull was twee keer op de rode band de meest veilige optie met het oog op een eventuele safety car. Als deze situatie zich hard voorgedaan, dan kon Red Bull zich op de zachtere band beter verdedigen. "We hebben het uitgerekend en dat was een veilige gok voor ons in het geval van een safety car", zo vertelt Marko tegen Speedweek. "We hebben de afgelopen races gezien dat de safety car vaak naar buiten komt en we wilden niet weerloos zijn."

OOK INTERESSANT: Marko na één-twee in Bahrein: "Concurrentie maakte het ons makkelijk"

De safety car bleef echter uit in Bahrein, maar het veranderde niet zoveel aan de situatie voor Red Bull. De Oostenrijkers hadden de boel behoorlijk onder controle en kwamen betrekkelijk eenvoudig als één en twee over de finish. "Het was een heel sterke race voor ons", zo erkent Marko.