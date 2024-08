Een coureur van Ferrari zou kans maken op het stoeltje bij Audi. Het gaat om Robert Shwartzman die aankomend weekend al, tijdens de F1 Dutch Grand Prix, voor Kick Sauber zal uitkomen.

Shwartzman kwam eind 2017 bij de Ferrari Driver Academy terecht als juniorcoureur na een succesvol seizoen in de Formule Renault Eurocup. Vervolgens won de in Tel Aviv geboren coureur kampioenschappen in de Toyota Racing Series en de FIA Formule 3. Hij verdiende daarna zes zeges in twee seizoenen van de FIA Formule 2 en in zijn laatste jaar werd hij tweede in de eindstand achter Prema-teamgenoot Oscar Piastri. Omdat er voor de Israëliër geen ruimte was op de grid van de Formule 1, ging hij aan de slag als test- en reservecoureur van Ferrari. Shwartzman heeft al een boel kilometers in F1-bolides achter de rug dankzij de Young Driver Test met Haas en vrije trainingen evenals andere tests met Ferrari. Daarnaast heeft hij ook voor Ferrari-GT3-team AF Corse een GT World Challenge-race gewonnen en komt hij uit in het FIA World Endurance Championship voor de Italiaanse Scuderia.

Shwartzman in actie op Zandvoort

Shwartzman wordt nu genoemd als een mogelijke kandidaat voor het enige overgebleven stoeltje bij Kick Sauber, naast Nico Hülkenberg. De Zwitserse renstal zal vanaf 2026 ingezet worden als Audi. Hij zal namelijk aankomende vrijdag deelnemen aan de vrije training in plaats van Valtteri Bottas. Elk team moet tenminste twee mogelijkheden per seizoen geven om coureurs een training te laten doen, maar omdat de samenwerking met Ferrari binnenkort ten einde komt, is het verrassend dat Kick Sauber een Ferrari-coureur inzet in plaats van een van haar eigen juniorrijders, zoals Zane Maloney.

Breaking: @ShwartzmanRob will take part in FP1 for Stake F1 Team KICK Sauber at this weekend’s Dutch Grand Prix. #DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/N3z86fF3Ui — Stake F1 Team KICK Sauber (@stakef1team_ks) August 20, 2024

Binotto pleit voor Shwartzman

Net voor de zomerstop kondigde Audi aan Mattia Binotto te hebben aangenomen als de Chief Operating Officer (COO) en Chief Technical Officer (CTO) van het F1-team van het Duitse merk, en dat kan Shwartzman goed uitkomen. Binotto was namelijk de teambaas van Ferrari, toen de coureur daar aan de slag ging, en vond dat hij een zitje verdiende. "Robert is een fantastische coureur. Ik denk dat hij ontzettend snel is, zeker in een F1-wagen," vertelde Binotto eind 2022 tegenover Motorsport.com. "Er zijn rijders die het misschien uitstekend doen in de F3 en F2, maar vervolgens niet goed genoeg zijn voor de F1. Voor Robert geldt denk ik het tegenovergestelde. Hij heeft het zeker geweldig gedaan in de F3 en F2, maar is ook echt heel sterk met een F1-auto. Dus ik denk dat hij een stoeltje verdient. We weten dat het nu heel lastig is, maar hopelijk gebeurt het in de toekomst alsnog."

