Verstappen richt zich tot fans, Newey gaat in op rol bij Red Bull | GPFans Recap

Vandaag besprak Max Verstappen zijn verwachtingen rondom de F1 Grand Prix van Nederland die komend weekend verreden gaat worden en richtte hij zich tot de fans, werd het duidelijk dat de sport langzamerhand de overhand krijgt in Zandvoort, ging Adrian Newey in op zijn toekomst en vooral zijn huidige rol bij Red Bull Racing en besprak Jan Lammers zowel de toekomst van de Grand Prix van Nederland als wie komend weekend de favoriet is. Dit is de GPFans Recap van 20 augustus.

Verstappen blikt vooruit op weekend in Zandvoort: "Altijd een fantastische sfeer"

Max Verstappen heeft vooruitgeblikt op de F1 Grand Prix van Nederland, die voor de vierde keer sinds 2021 gehouden gaat worden op het circuit in Zandvoort. Wat verwacht de Nederlander van komend weekend? Hij hoopt in ieder geval dat de fans massaal aanwezig zullen zijn. Meer lezen over wat Verstappen te zeggen had voorafgaand aan het weekend van de F1 Grand Prix van Nederland? Klik hier!

Newey blijft betrokken bij ontwikkeling RB17: 'Te veel in gestopt om nu weg te lopen'

Hoewel Adrian Newey Red Bull Racing in 2025 officieel gaat verlaten, zal hij in de daaropvolgende periode nog zijdelings bij het team betrokken blijven. De Brit heeft namelijk afgesproken dat hij door mag gaan met zijn passie-project. Meer lezen over wat Adrian Newey over zijn rol bij Red Bull Racing te vertellen heeft? Klik hier!

Lammers geeft update over toekomst Dutch GP: 'De FOM wil ons niet graag kwijt'

Jan Lammers stelt dat de toekomst van de Dutch Grand Prix niet af zal hangen van de beslissingen van Formula One Management. De sportief directeur stelt dat een eventuele contractverlenging van het evenement in Zandvoort afhankelijk is van de animo van de fans. Meer lezen over wat Lammers te vertellen had over de toekomst van de GP van Nederland? Klik hier!

VIDEO: Formule 1 neemt Zandvoort over in aanloop naar de Dutch Grand Prix

Aankomend weekend is het dan eindelijk weer tijd voor hét evenement van het jaar: de Dutch Grand Prix. En dat betekent dat Zandvoort nu al volledig in het teken staat van de koningsklasse van de autosport. Meer lezen over hoe de fans en de organisatie Zandvoort overnemen daags voor het begin van het raceweekend in Nederland? Klik hier!

Verstappen niet de favoriet voor overwinning in Zandvoort: "De verschillen in de top zijn marginaal"

Jan Lammers geniet enorm van de concurrentie die Red Bull Racing de afgelopen periode erbij heeft gekregen. De sportief directeur realiseert zich dat Max Verstappen en Red Bull niet de favoriet zijn voor de overwinning en hoopt vooral dat het een mooie wedstrijd zal worden. Meer lezen over wat Lammers verwacht van de Grand Prix van Nederland dit jaar? Klik hier!

