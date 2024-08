Jan Lammers geniet enorm van de concurrentie die Red Bull Racing de afgelopen periode erbij heeft gekregen. De sportief directeur realiseert zich dat Max Verstappen en Red Bull niet de favoriet zijn voor de overwinning en hoopt vooral dat het een mooie wedstrijd zal worden.

De Dutch Grand Prix is voor vele Nederlandse racefans hét hoogtepunt van het Formule 1-seizoen. Komend weekend is het weer zo ver, dan zullen honderdduizenden fans naar het badplaatsje afreizen in de hoop dat ze Max Verstappen naar de overwinning kunnen juichen. Net als vorige jaren, belooft ook deze editie een groot feest te worden, vol racepret en optredens van bekende artiesten.

Hoewel Verstappen de afgelopen jaren steeds de favoriet was voor de overwinning, lijkt dat dit jaar niet het geval te zijn. Helmut Marko gaf eerder al aan dat Red Bull ergens een verkeerde weg in is geslagen en er alles aan doet om weer op het juiste pad te geraken, maar dat de oplossing waarschijnlijk nog niet in Zandvoort geïntroduceerd kan worden. Toch zal de Nederlander erop gebrand zijn om zijn thuispubliek te trakteren op een mooi resultaat.

Lammers, de sportief directeur van de Dutch Grand Prix, vindt het op zijn beurt erg leuk dat het kampioenschap wat onvoorspelbaarder is ten opzichte van de afgelopen jaren. "De verschillen in de top zijn marginaal", vertelt hij tegenover de NOS. "Verstappen staat op één, met Lando Norris kort achter zich, maar de laatste race werd gewoon door Mercedes gedomineerd. En ik denk dat je ook Ferrari niet moet uitvlakken. Dit jaar wordt ongekend qua onvoorspelbaarheid."

Kansen Red Bull in Zandvoort

Red Bull lijkt vooral problemen te hebben op hobbelige circuits met hoge kerbstones, en laat dat nu precies het type circuit zijn waar ook Zandvoort onder valt. Dit zou wel eens slecht nieuws kunnen betekenen voor Verstappen en zijn fans. Mocht het Wilhelmus na afloop van de race toch niet klinken, zal de organisatie niet treuren. "Wij staan er hetzelfde in als Max, denk ik. Als het maar een mooie race is. Als Max door eigen toedoen of fouten van zijn team verliest, is hij pissed off. Als het gewoon een mooie race was en de beste coureur wint, heeft ook hij daar vrede mee. Moge de beste winnen. Ook niet iedere Oscar-winnende film heeft een happy end", besluit hij.

