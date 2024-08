Hoewel Adrian Newey Red Bull Racing in 2025 officieel gaat verlaten, zal hij in de daaropvolgende periode nog zijdelings bij het team betrokken blijven. De Brit heeft namelijk afgesproken dat hij door mag gaan met zijn passie-project.

Eerder dit jaar maakten Red Bull en Newey bekend dat hun wegen vanaf maart 2025 gaan scheiden. Het vertrek van Newey kwam enigszins onverwachts, aangezien hij niet lang daarvoor juist een contractverlening ondertekend had. De ontwerper, die al sinds 2006 werkzaam is bij Red Bull, was echter toe aan een nieuwe uitdaging en besloot zijn ontslag in te dienen.

Newey is gedurende zijn periode bij Red Bull niet alleen bezig geweest met de ontwikkeling van de Formule 1-wagens, maar heeft zich ook beziggehouden met de Aston Martin Valkyrie hypercar en de RB17 hypercar. Laatstgenoemde werd eerder dit jaar officieel onthuld op Goodwood Festival of speed. De wagen, die ontworpen is door Newey, is in staat om dezelfde rondetijden te behalen als een Formule 1-wagen. De Brit ziet de RB17 logischerwijs als zijn kindje, en heeft daarom met Red Bull afgesproken dat hij ook na zijn vertrek nog bij het project betrokken zal blijven.

RB17

"Nadat ik officieel gestopt ben bij Red Bull, is er nog steeds een overeenkomst met Christian [Horner], de aandeelhouders en al het senior-personeel van Red Bull dat ik betrokken zal blijven bij de [RB]17." Dit onthult hij in de Talking Bull podcast. "Via e-mail, telefoontjes, als ze beginnen met de dyno-tests en met de tests op de baan. Als passie project heb ik nu al te veel in deze auto gestopt, veel avonduren en weekenden, om er nu van weg te lopen", besluit hij."

